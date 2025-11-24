Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Battu à Lille (4-2) dimanche, le Paris FC constate encore son échec sur le marché des transferts. Le promu a commis des erreurs qu’il faudra corriger dans les mois à venir.

Le discours reste le même. Après chaque contre-performance, le Paris FC regrette que le résultat ne reflète pas la qualité de son match. Il est vrai que les Parisiens ont souvent manqué de réalisme offensif. Notamment en cause, l’inefficacité de ses recrues Moses Simon, attiré pour 7 millions d’euros, ainsi que Willem Geubbels qui a seulement inscrit son deuxième but de la saison à Lille dimanche. C’est évidemment insuffisant pour emballer Daniel Riolo, persuadé que le promu devra mieux entourer Ilan Kebbal en deuxième partie d’exercice.

Kebbal est le meilleur joueur du Paris FC depuis le début de la saison, a constaté le journaliste de RMC. Quand certains, même au sein du club, commençaient à douter de sa capacité à franchir l'étage de la Ligue 2 à la Ligue 1 en raison de son physique, je trouve qu'il a répondu et il en a surpris beaucoup. A chaque fois qu'on regarde le Paris FC, c'est quasiment tout le temps le meilleur joueur. Les actions offensives viennent souvent de lui. Maintenant il n'est pas aidé parce qu'il n'y a pas d'attaquant devant lui, le Paris FC est un club qui joue quasiment sans attaquant. C'est un vrai problème, ils ont un mercato à faire. » , a constaté le journaliste de RMC.

Lire aussi Paris FC : Le gros flop du mercato est menacé

« Le problème c'est qu'ils vont faire un mercato, mais qu'est-ce qu'ils vont faire des joueurs qu'ils ont déjà ? Ikoné est venu pour rien, Geubbels c'est une escroquerie, Moses Simon ça ne marche pas, il fait tout le temps la même chose, Krasso c'était le gars qui était là en Ligue 2 mais normalement il n'était pas censé être là en Ligue 1. Il devait laisser sa place, s'effacer tranquillement et jouer des bouts de match. Offensivement c'est très pauvre. Mettre deux buts à Lille, se créer des occasions, c'est presque pas mal », a conclu Daniel Riolo, impatient d’assister à la réaction de la famille Arnault, propriétaire du Paris FC.