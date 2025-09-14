ICONSPORT_268698_0059

L1 : Trois milieux nommés pour le prix de joueur du mois d'août

Ligue 114 sept. , 11:24
parMehdi Lunay
L'UNFP a dévoilé la sélection des trois joueurs nommés pour le trophée de meilleur joueur d'août en Ligue 1. Trois milieux de terrain ont été choisis avec le Portugais du PSG Joao Neves, auteur d'un triplé contre Toulouse. Le jeune anglais de l'OL Tyler Morton est aussi de la partie. Enfin, le troisième homme s'appelle Ilan Kebbal, auteur de trois buts avec le Paris FC cette saison.
Articles Recommandés
ICONSPORT_257387_0156
Ligue 1

Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_255064_0188
PSG

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942
Monaco

Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

ICONSPORT_268257_0492
Lens

« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin

Fil Info

14:16
Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde
13:40
Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer
13:20
« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin
13:00
Real-OM : Mbappé le terrorise, De Zerbi refuse d'aligner Balerdi
12:40
Bordeaux : Bruno Irles est sur la sellette
12:20
OL : « Un sacrifice pour le club », Mikautadze dit tout
12:00
Luis Enrique change tout, révolution au PSG
11:30
OM : Greenwood révèle son arme secrète

Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Non

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu des soucis judiciaires, et oui.

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plaine a étais retiré parce que y'a avait aucune preuve d ADN ou d alibi physique

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plainte a été retiré donc sans ca, il n y a pas de jugement donc AUCUN SOUCIS JUDICIARE EN ANGLETERRE

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading