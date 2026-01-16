ICONSPORT_282155_0011

Le Paris FC mise tout sur Edin Dzeko

Pour donner un nouveau souffle à son projet, le Paris FC a pris contact avec Edin Dzeko, qui se morfond à la Fiorentina et pourrait accepter une dernière pige dans la capitale.
Le Paris FC souhaite s’offrir un renfort de poids en attaque, un joueur d’expérience capable de donner du prestige et des victoires à l’équipe francilienne qui a dangereusement coulé au classement au fur et à mesure de la première partie de saison. Après avoir tenté les paris Lucas Stassin ou Sidiki Chérif, le club de la famille Arnault a pris contact avec Edin Dzeko, annonce L’Equipe ce vendredi après-midi.

A 39 ans, Dzeko vers un dernier pari à Paris ?

Une tentative osée mais qui pourrait bien faire mouche, si le Paris FC décidé d’y mettre les moyens financiers. Le buteur bosnien, célèbre pour ses passages à Manchester City ou à l’AS Roma, sans oublier l’Inter Milan, évolue actuellement à la Fiorentina. Un club en grande difficulté, que ce soit sportive ou financière. A 39 ans, l’attaquant a beaucoup moins joué ces dernières semaines, et il pourrait s’offrir une dernière pige en France à six mois de la fin de son contrat. Et peut-être de sa carrière.
Son coût serait donc loin d’être démesuré, même si c’est surtout le salaire du Bosnien qui serait assez respectable pour la Ligue 1 en raison de son expérience et de son pédigrée.
E. Džeko

E. Džeko

Bosnia and HerzegovinaBosnie-Herzégovine Âge 39 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts5
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs11
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Ça chauffe au Parc avant PSG-LOSC

Tu dis n'importe quoi c'est pas du tout ce qui c'est passer .... tu es vraiment lobotomisé ....

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

jamais entendu parlé

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

De ce qu'on peut voir de lui sur les vidéos, il a l'air d'avoir vraiment un potentiel intéressant, avec beaucoup de technique, fort en dribble et très rapide. Espérons qu'il s'adapte vite.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

Il manque quand même de technique et ne joue peut-être pas à sa place car il n'a pas l'instinct du renard de surface. Mais, physiquement, il est vraiment très fort car il a bien récupéré d'une blessure difficile. Il faut espérer qu'il soit bon à Getafe pour qu'ils lèvent leur option.

PSG : MU écarte Luis Enrique, la raison est dévoilée

MU ne veut pas de LE ? C'est LE qui ne veut pas de MU. "il n’a pas fait ses preuves en Premier League." Thomas Tuchel n'avez jamais entrainé en PL, et dès la 1ère saison à Chelsea, il gagne la CL. Pep Guardiola avait entrainé en PL avant de devenir entraineur de Man City ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

