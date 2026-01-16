Le Paris FC mise tout sur Edin Dzeko

Pour donner un nouveau souffle à son projet, le Paris FC a pris contact avec Edin Dzeko, qui se morfond à la Fiorentina et pourrait accepter une dernière pige dans la capitale.

Le Paris FC souhaite s’offrir un renfort de poids en attaque, un joueur d’expérience capable de donner du prestige et des victoires à l’équipe francilienne qui a dangereusement coulé au classement au fur et à mesure de la première partie de saison. Après avoir tenté les paris Lucas Stassin ou Sidiki Chérif, le club de la famille Arnault a pris contact avec Edin Dzeko, annonce L’Equipe ce vendredi après-midi.

A 39 ans, Dzeko vers un dernier pari à Paris ?

Une tentative osée mais qui pourrait bien faire mouche, si le Paris FC décidé d’y mettre les moyens financiers. Le buteur bosnien, célèbre pour ses passages à Manchester City ou à l’AS Roma, sans oublier l’Inter Milan, évolue actuellement à la Fiorentina. Un club en grande difficulté, que ce soit sportive ou financière. A 39 ans, l’attaquant a beaucoup moins joué ces dernières semaines, et il pourrait s’offrir une dernière pige en France à six mois de la fin de son contrat. Et peut-être de sa carrière.

Son coût serait donc loin d’être démesuré, même si c’est surtout le salaire du Bosnien qui serait assez respectable pour la Ligue 1 en raison de son expérience et de son pédigrée.