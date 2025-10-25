ICONSPORT_274749_0015
Arnault Paris FC

Le Paris FC dément être en crise avant de défier l'OL

Paris FC25 oct. , 10:20
parClaude Dautel
En s'inclinant vendredi soir au Stade Jean-Bouin face au FC Nantes, le Paris FC a subi un vrai revers face à une formation pas flamboyante. Mais du côté du promu parisien, on ne veut pas entendre parler d'une possible crise.
Le Paris FC pourrait sacrément rentrer dans le rang après sa défaite contre Nantes (1-2), car avec seulement une victoire lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, le voisin du Paris Saint-Germain est à l'arrêt. Et le calendrier qui se profile pour le club de la famille Arnault n'est pas rassurant, puisque Paris affrontera tour à tour Lyon, Monaco, Rennes et Lille. Pourtant, du côté du Paris FC, on ne veut surtout pas céder au catastrophisme au moment où le calendrier s'annonce plus brutal pour le promu. Interrogé sur la possible crainte que les résultats puissent provoquer un début de panique dans le vestiaire de Stéphane Gilli, Pierre Lees-Melou, l'un des renforts vedettes du Paris FC est lui d'une sérénité totale et ne veut surtout pas entendre parler d'une possible crise au sein d'une formation qui découvre l'élite.

Le Paris FC ne connaît pas la crise

Interrogé après la victoire nantaise à Paris, l'ancien joueur du Stade Brestois estime qu'il ne faut pas aller trop vite dans un sens comme dans l'autre. « On va rencontrer des équipes qui jouent, c’est bien, c’est ce qu’il nous faut, conclut le milieu de terrain. De toute façon, il faut regarder tout le monde dans les yeux et continuer à jouer. Ça fait neuf matchs seulement cette saison, on va arrêter de parler d’inexpérience et d’apprentissage. C’est juste qu’il va falloir progresser au niveau concentration. Ce n’est pas quelque chose difficile à régler pour moi. Donc ça va le faire. Il faut rester positif », a confié Pierre Lees-Melou avant le match contre l'Olympique Lyonnais. Une rencontre qu'il a probablement cochée dans son agenda, car pendant longtemps son nom avait été associé à l'OL durant le dernier mercato.
Derniers commentaires

Le PSG va payer 70ME pour une nouvelle star portugaise

Oui oui et encore oui !!!

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Bonjour raymond,qu''oui qu'il a dit ca joue juste sur les mots,bien sur qu'il aimerait etre champion!Puis ca vous fait pas du bien d'avoir maintenant de reelles ambitions?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Ah arretes avec tes fonds illimites c'est fini ca hein ,en + je t'ai deja repondu la dessus il y a moins de 4 jours^^Puis tu sais que le PSG aun emprunt en cours dans une banque,si c'etait illimité on en aurait pas eu besoin :)

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

mitroglou 27 millions strootman 25 et vitinha 32 ça fais du pognon jeté par les fenetres non? le vitinha du PSG c'est 45 et Doué 50^^ et leurs valeurs a plus que doublé donc il faut peut etre penser a votre cellule de recrutement pourri qui vous fait perdre de l'argent au lieu de critiquer l'argent bien utilisé pour une fois^^

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

Aubam partira à la Can durant un petit mois, le temps de jouer ses 3 matchs de poules et de revenir. Mais durant ce laps de temps on n'aura que Vaz comme numéro 9, n'étant pas du tout convaincu par greenwood en attaquant axial. Ça fera quand-même juste. Je préférerais vendre Maupay qq part et prendre un 9 en prêt, histoire de tenir 3-4 matchs, plutôt que d'acheter un gonze dont on n'arrivera pas à se défaire cet été.

Loading