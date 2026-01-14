Le Paris FC a trouvé le nouveau Pogba

Patrick Zabi

Mécontent de sa première partie de saison, le Paris FC va réagir sur le marché des transferts. La famille Arnault remet la main à la poche et permet à la direction sportive de revenir à la charge pour l’Ivoirien Patrick Zabi.
Avec son exploit au Parc des Princes (1-0) lundi en Coupe de France, le Paris FC s’est offert un sacré coup de projecteur. Le tombeur du Paris Saint-Germain va peut-être gagner en attractivité au moment où ses dirigeants tentent de renforcer l’effectif. La direction, mécontente de la première partie de saison, notamment à cause du rendement insuffisant de certaines recrues estivales, a ciblé plusieurs postes à renforcer en priorité. On sait par exemple que le promu cherche un milieu de terrain, d’où le retour de la piste Patrick Zabi (19 ans).
L’été dernier, le Paris FC avait déjà tenté d’attirer le Rémois. Mais le club de Ligue 2 avait refusé ses offres, dont la dernière annoncée à plus de 20 millions d’euros. Manifestement, ces refus n’ont pas refroidi les Parisiens. Le journaliste Sacha Tavolieri indique que le pensionnaire du Stade Jean-Bouin a encore transmis trois propositions en décembre. Mais là encore, la dernière estimée à 15 millions d’euros (plus 10 millions d’euros en bonus) n’a pas suffi.

Man United sur le coup

Le club de la famille Arnault va quand même revenir à la charge, annonce notre confrère, qui précise que l’Allemand Jürgen Klopp, directeur du football de Red Bull, a pris les choses en main sur ce dossier. L’ancien manager de Liverpool a en effet contacté Patrick Zabi. Le problème pour le dirigeant, c’est qu’outre les 25 millions d’euros (bonus inclus) réclamés par le Stade de Reims, Manchester United est également intéressé. Les Red Devils considèrent l’Ivoirien comme le nouveau Paul Pogba. Une comparaison flatteuse même si le Monégasque ne parvient pas à se relancer sur le Rocher.

0
