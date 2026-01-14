Monaco : Le rêve américain de Paul Pogba s'effondre

A cause d'un retour à la compétition beaucoup trop retardé par des pépins physiques qui n'en finissent plus, Paul Pogba voit son rêve de disputer la Coupe du monde 2026 sur le continent américain s'envoler à mesure que les matchs de l'AS Monaco passent.

En signant à l' AS Monaco après près de deux ans d'absence du fait de sa lourde suspension pour dopage, Paul Pogba s'attendait certainement à un retour à la compétition progressif, naturel et sans encombre. Finalement, c'est tout le contraire. Après avoir passé l'été et une grande partie du début de saison à se remettre en jambes, d'abord individuellement puis par l'intermédiaire des entrainements collectifs, l'ancienne star de Manchester United et de la Juventus s'était préparé pour un retour à la compétition face au Paris FC le 1er novembre dernier.

P. Pogba France • Âge 32 • Milieu Champions League 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais une blessure à la cheville a tout fait capoter et l'a obligé à attendre le 22 novembre et un déplacement à Rennes, dans un Roazhon Park debout, pour faire son retour. Dans la foulée, il a participé aux deux matchs de Ligue 1 suivant, face au PSG puis à Brest, avant de rechuter suite à une blessure au mollet début décembre. Depuis, il ronge son frein et voit son rêve de participer à la prochaine Coupe du monde s'envoler.

Paul Pogba et les Bleus, il faudra attendre

Car oui, dans un coin de sa tête, Paul Pogba pensait logiquement à l'équipe de France. A son arrivée à Monaco, la Pioche et le staff de l'AS Monaco ont établi une feuille de route qu'il était censé suivre afin de retrouver une condition physique optimale et une régularité d'antan. Idéalement, Pogba aurait dû enchainer les bouts de match avec un temps de jeu progressif entre octobre et décembre, indique L'Equipe. Il devait connaître ses premières titularisations fin 2025 et devenir un véritable atout majeur pour l'entraineur monégasque à partir du début d'année 2026 jusqu'à se donner une chance de convaincre Didier Deschamps grâce à un niveau totalement retrouvé en avril.

Sauf que l'aiguille tourne et n'est pas du tout à l'avantage de Paul Pogba. Le timing est de plus en plus serré puisqu'il ne cumule que 30 minutes de temps de jeu sur la période où il devait retrouver des sensations. Encore touché au mollet, il va manquer un cinquième match consécutif. Dans la mesure où les blessures au mollet ont de gros risques de récidive, il va lui falloir encore du temps avant de se remettre complètement, sauf s'il se fait frapper par la résignation avant. Pour le Mondial cet été, en tout cas, c'est mission impossible.