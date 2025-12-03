Bellingham annoncé à Paris

ICONSPORT_276523_0056
Le Paris FC pourrait frapper un très gros coup lors du prochain mercato hivernal en s'offrant Jobe Bellingham, le petit frère de Jude. En manque de réussite avec le Borussia Dortmund, le milieu britannique a des envies d'ailleurs.
Non, vous ne rêvez pas, un Bellingham est pressenti pour s'installer à Paris. Malheureusement pour les quelques déçus, on ne parle pas de Jude Bellingham qui débarquerait au Paris Saint-Germain, étant donné qu'il est quelque peu en difficulté avec le Real Madrid. En manque de réussite avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en Allemagne cet été, Jobe Bellingham, le cadet, a ouvert la porte à un départ pour pouvoir progresser ailleurs.
J. Bellingham

J. Bellingham

EnglandAngleterre Âge 20 Milieu

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A 20 ans, l'ancien de Sunderland n'arrive pas du tout à s'adapter aux exigences du football de très haut niveau. Une situation qui interpelle, alors que les Jaune et Noir n'avaient pas forcément prévu de le laisser partir aussi rapidement après avoir dépensé plus de 30 millions d'euros l'été dernier pour le recruter. D'autant qu'il bénéficie d'un très large temps de jeu cette saison. C'est dans ce contexte qu'intervient le Paris FC.

Jobe Bellingham au Paris FC ?

Si l'on en croit les récentes informations du Mirror, Jobe Bellingham veut bel et bien quitter le Borussia Dortmund. L'écurie allemande serait disposée à faciliter son départ si sa volonté reste aussi ferme. Le tabloïd anglais explique en ce sens que le Paris FC se montre très intéressé à l'idée de l'accueillir lors du prochain mercato hivernal. Son arrivée se ferait donc sous la forme d'un prêt. En attendant, aucune autre information n'est parue à ce sujet. La patience est donc de mise.
Pour le Paris FC, une arrivée du petit frère de Jude Bellingham, superstar du Real Madrid, marquerait sans aucun doute un tournant majeur du projet. Jobe, bien qu'âgé de seulement 20 ans et loin d'avoir l'expérience de son grand frère, aurait de quoi être la tête d'affiche du club francilien version famille Arnault.
1
