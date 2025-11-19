psg donnarumma dans le flou safonov nouveau n 1 iconsport 261822 0023 396190

PSG : La Russie fait une étrange révélation sur Safonov

PSG19 nov. , 21:30
parEric Bethsy
Cantonné au banc du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov avait lui-même ouvert la porte à un départ en septembre dernier. Sa situation n’a pas évolué au fil des semaines. Mais le gardien russe a changé d’avis à l’approche du mercato hivernal.
Début de saison compliqué pour Matvey Safonov. Privé de temps de jeu au Paris Saint-Germain, l’international russe s’est distingué de la mauvaise manière en sélection. Son erreur a coûté la victoire lors du match amical face au Pérou (1-1) mercredi dernier. Très critiqué, l’ancien portier de Krasnodar a été renvoyé dans la capitale française et n’a pas disputé le match suivant contre le Chili (0-2). Autant dire que cet épisode a dû inciter Matvey Safonov à réfléchir à son avenir.
Ces derniers mois, la doublure de Lucas Chevalier, auparavant barrée par Gianluigi Donnarumma, s’est interrogée sur sa place au Paris Saint-Germain. « Si je ne joue pas du tout, la question se posera : pourquoi l'équipe a-t-elle besoin de moi ? », se demandait le remplaçant contacté par le média local Sport Express en septembre. Pendant le rassemblement, le gardien de la Sbornaya ne s’est pourtant pas plaint de sa situation auprès de l’entraîneur des gardiens Vitaly Kafanov.

Safonov a changé d'avis

« Si l’on parle de Matvey, sa saison a commencé, mais au PSG, ils ont misé sur un autre gardien, a commenté le membre du staff russe pour Sport Mail. Dès que ce sera son tour, il acceptera le poste. Il faut juste lui donner sa chance et s’attendre à ce qu’il fasse des erreurs. Quant à l’équipe nationale, nous le soutiendrons dans cette situation et nous le sélectionnerons sans hésiter, même s’il n’a pas encore disputé de match. Car en Russie, on peut compter sur les doigts d’une main le nombre de gardiens de but qui évoluent dans des clubs européens. Il se porte bien, il attend son heure. Il l’aura. Un départ du PSG ? Pour autant que je sache, personne n’y pense, ni au club, ni Matvey lui-même. » Le week-end du 20 décembre, les 32es de finale de la Coupe de France seront peut-être l'occasion pour lui d'enfin débuter sa saison en club.
0
