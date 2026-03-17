Youth League : Vainqueur de Villarreal, le PSG verra le Final Four

Au terme d'un match à suspens, l'équipe U19 du Paris Saint-Germain s'est vaillamment imposée à Villarreal et verra le Final Four.

Si l'objectif du PSG est de remporter la Youth League, son équipe de jeunes est en tout cas sur le bon chemin. Face à Villarreal, sur la pelouse du club espagnol, le PSG U19 l'a emporté sur le plus petit des scores (0-1) grâce à un but d'Elijah Ly (26'). Les jeunes du sous-marin jaune ont cru revenir dans la partie après avoir obtenu un pénalty à l'heure de jeu, mais Martin James l'a repoussé. Le portier parisien a d'ailleurs sauvé son équipe à plusieurs reprises. Avec cette victoire, Paris se qualifie donc pour les demi-finales et connaîtra son adversaire demain mercredi après-midi.