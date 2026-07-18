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Lille annonce la signature de Tanguy Nianzou

LOSC18 juil. , 21:10
parClaude Dautel
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Le LOSC a officialisé ce samedi la signature de Tanguy Nianzou, qui évoluait au FC Séville. Le défenseur franco-ivoirien (24 ans) a signé un jusqu’en 2028, plus une option pour une saison supplémentaire.
« La signature de Tanguy, intervenue au terme de nombreux échanges, nous permet d’apporter des solutions complémentaires à notre secteur défensif. Tanguy a déjà démontré ses qualités et son potentiel. Nous allons le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse s’épanouir au mieux, enchaîner les matches et évoluer de façon consistante au plus haut niveau. Nous connaissons l’historique de Tanguy et, sur la base d'une analyse approfondie de la situation, nous sommes convaincus de pouvoir lui permettre de retrouver un niveau compétitif élevé. Nous nous engageons donc mutuellement avec envie, ambition et confiance », indique Olivier Létang dans un communiqué.
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Regarder moi ça,un petit message et toutes les trolls lyonnaise rapplique en Meute 😂 C'est risible 👊⚽

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Faut surtout pas faire tourner Mboulard ! les stats de ce dernier sont plus importants que tout et que des titres lol

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on peut donc etre sur qu'il n'y aura pas 4-2 pour la france vu que le mec qui se trompe systématiquement l'annonce :)

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