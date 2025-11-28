ICONSPORT_278257_0152

Willian Pacho et le PSG, accord enfin trouvé

PSG28 nov. , 17:20
parCorentin Facy
2
Willian Pacho et le PSG ont enfin trouvé un accord définitif pour la prolongation jusqu’en 2030 de l’international équatorien à Paris.
En négociations depuis plusieurs semaines, la prolongation de Willian Pacho au Paris Saint-Germain est désormais imminente. L’Equipe confirme ce vendredi qu’un accord de principe a été trouvé entre le champion d’Europe et l’ancien défenseur de l’Eintracht Francfort pour une prolongation de deux ans, soit jusqu’en juin 2030. Le défenseur de 24 ans va signer son nouveau contrat « dans les prochaines semaines », indique notre confrère Loïc Tanzi.
« J'espère annoncer de bonnes nouvelles bientôt » expliquait mercredi soir Willian Pacho après la victoire contre Tottenham durant laquelle il a inscrit le but de l’égalisation parisienne. Tous les feux sont désormais au vert pour la prolongation du roc équatorien. Une signature que le PSG va prendre le temps d’annoncer, probablement en même temps que d’autres prolongations, lesquelles sont elles encore en cours de négociation.
2
Derniers commentaires

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

Il a fait long feu.

Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Lui serait un excellent renfort.il a le niveau.on peut l'acheter au mercato d'hiver et le preter à Lille pour ne pas trop les affaiblir cette saison

Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Il faut un grand stade moderne pour un grand club.,c’est la règle partout en EUROPE.C’est comme ça et une fois que c’est réalisé il,n’y a pas de problème.

Willian Pacho et le PSG, accord enfin trouvé

Pacho a encore une marge de progression malgré son niveau.le prolonger est une évidence

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

Je viens de voir les résultats, honteux ..... Dire que personne ne rend des comptes à personne. Les responsables devraient être interdit de gestion et même de comptes perso à vie pour Textor je rétablie la peine de mort

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

