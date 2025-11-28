Willian Pacho et le PSG, accord enfin trouvé

Willian Pacho et le PSG ont enfin trouvé un accord définitif pour la prolongation jusqu’en 2030 de l’international équatorien à Paris.

L’Equipe confirme ce vendredi qu’un accord de principe a été trouvé entre le champion d’Europe et l’ancien défenseur de l’Eintracht Francfort pour une prolongation de deux ans, soit jusqu’en juin 2030. Le défenseur de 24 ans va signer son nouveau contrat « dans les prochaines semaines », indique notre confrère Loïc Tanzi. En négociations depuis plusieurs semaines, la prolongation de Willian Pacho au Paris Saint-Germain est désormais imminente.confirme ce vendredi qu’un accord de principe a été trouvé entre le champion d’Europe et l’ancien défenseur de l’Eintracht Francfort pour une prolongation de deux ans, soit jusqu’en juin 2030. Le défenseur de 24 ans va signer son nouveau contrat, indique notre confrère Loïc Tanzi.

« J'espère annoncer de bonnes nouvelles bientôt » expliquait mercredi soir Willian Pacho après la victoire contre Tottenham durant laquelle il a inscrit le but de l’égalisation parisienne. Tous les feux sont désormais au vert pour la prolongation du roc équatorien. Une signature que le PSG va prendre le temps d’annoncer, probablement en même temps que d’autres prolongations, lesquelles sont elles encore en cours de négociation.