PSG : Willian Pacho prolonge son contrat jusqu'en 2030 !

Willian Pacho a signé son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain qui le lie jusqu'en juin 2030 au champion d'Europe en titre. Une prolongation justifiée par l'importance capitale qu'il a prise dans l'effectif de Luis Enrique ces derniers mois.

En s'offrant Willian Pacho contre 40 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Francfort, le Paris Saint-Germain ne se doutait probablement pas qu'il deviendrait l'un des défenseurs centraux les plus en vogue en Europe seulement un an plus tard. Artisan important de la puissance collective parisienne lors de la saison du triplé jusqu'au sacre en Ligue des champions, l'international équatorien a logiquement attisé de nombreuses convoitises venues de cadors européens désireux de lui offrir une situation financière encore plus agréable qu'à Paris.

W. Pacho Tenorio Équateur • Âge 24 • Défenseur Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais finalement, la direction parisienne a été la plus convaincante. Si la question d'une prolongation de son contrat était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, les papiers ont finalement bien été signés. Comme l'indique Fabrice Hawkins, journaliste RMC, Willian Pacho a signé sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu'en juin 2030. Le club de la capitale n'a toutefois pas l'intention de l'officialiser de suite et projette de le faire de manière groupée avec d'autres prolongations de joueurs. On apprend d'ailleurs que Willian Pacho pourrait être suivi par Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye.