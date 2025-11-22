ICONSPORT_276715_0207

Valentin Barco au PSG, il coche toutes les cases

PSG22 nov. , 20:00
par Corentin Facy
Le PSG aime recruter en Ligue 1 ces dernières années et dans cette optique, le profil de Valentin Barco pourrait faire craquer Luis Campos et Luis Enrique.
Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a fait le choix de beaucoup recruter en Ligue 1. Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier ont rejoint la capitale, une politique de recrutement que le PSG a bien l’intention de poursuivre à l’avenir. Les noms de Maghnes Akliouche (Monaco) ou encore de Tylel Tati (Nantes) sont notamment évoqués au sein du club francilien. Ce ne sont pas les seuls joueurs à évoluer en Ligue 1 qui pourraient parfaitement convenir au Paris SG. Brillant avec Strasbourg depuis un an et demi, l’international argentin Valentin Barco a lui aussi de vrais atouts à faire valoir.

Valentin Barco au PSG, une idée à creuser ?

Contributeur pour le compte spécialisé sur le scouting @touchedeballe sur X, @AdriScout est convaincu que Luis Campos a tout intérêt à foncer sur Valentin Barco lors du prochain mercato estival. « Si le PSG venait à se positionner sur Barco je ne serais vraiment pas surpris. Jeune, polyvalent, des courses à gogo, intensité, aptitudes cognitives, discret (hors foot), hispanophone, respect de la grille salariale .. bref beaucoup de cases cochées » a publié sur X le spécialiste du scouting, pour qui Valentin Barco a tout de la très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Dans un secteur du milieu de terrain où Luis Enrique a peu de solutions pour concurrencer Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, l’ancien joueur de Brighton pourrait rendre de fiers services à Paris.
Reste à savoir combien le Racing réclamerait pour un potentiel transfert de Valentin Barco, acheté pour 10 millions d’euros l’été dernier et dont la valeur marchande est à présent estimée à environ 15 millions d’euros par le site Transfermarkt. Au vu de sa progression et de ses excellentes performances en Ligue 1, il y a toutefois fort à parier que Strasbourg réclamera beaucoup plus pour son prodige argentin. Il est aussi probable que Chelsea, qui appartient comme le RCSA à BlueCo, ait son mot à dire. Car après avoir bouclé la venue d’Emanuel Emegha, le club londonien est susceptible d’être intéressé dans un avenir proche par Valentin Barco. D’où la nécessité pour le Paris Saint-Gerrmain de vite agir.
