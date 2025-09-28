ICONSPORT_271029_0332
Dayot Upamecano

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

PSG28 sept. , 11:00
parCorentin Facy
2
La rumeur Dayot Upamecano se confirme pour le PSG. Un journaliste très réputé en Allemagne l’affirme, le club de la capitale fait bien partie des courtisans de l’international français du Bayern Munich.
En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2026, Dayot Upamecano est un défenseur très courtisé. Le club bavarois espère prolonger son roc français de 26 ans, mais la situation contractuelle de l’ancien joueur du RB Leipzig attise les convoitises. Le Real Madrid ou encore le FC Barcelone ont été liés à Upamecano ces dernières semaines. C’est aussi le cas du Paris Saint-Germain. Et c’est à présent au tour de Christian Falk, dont la véracité des informations en Allemagne n’est plus à prouver, de confirmer que le PSG s’est clairement positionné sur le défenseur des Bleus.
Une excellente nouvelle pour les supporters parisiens, qui pourraient voir débarquer un nouveau défenseur de top niveau international un an seulement après Illya Zabarnyi, recruté à Bournemouth cet été pour 60 millions d’euros. « Cela dit, tous les grands clubs du monde l'observent ; j'ai entendu dire que le Real Madrid était très intéressé. Il serait également sur la liste de Manchester United et du PSG » a notamment expliqué le journaliste à CF Bayern Insider, avant de poursuivre.

Upamecano au Bayern, c'est du sérieux

« J’ai entendu dire que le Bayern Munich ne veut pas lui verser le salaire qu'il réclame. C'est pourquoi les négociations contractuelles sont un peu calmes, ce qui pourrait être très dangereux pour le Bayern » nous apprend le journaliste allemand. Un désaccord financier entre Dayot Upamecano et le club allemand pourrait conduire à un départ du défenseur né à Evreux pour zéro euro en juin prochain. Un scénario catastrophe pour le champion d’Allemagne en titre mais qui pourrait en revanche faire les affaires du PSG, du Real Madrid ou du club qui raflera la mise. Le dossier est en tout cas à suivre de près pour le champion d’Europe en titre, maintenant qu’une source fiable a confirmé l’existence d’un intérêt très concret de la part du PSG pour Dayot Upamecano.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0284
OM

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

ICONSPORT_271641_0083
PSG

Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée

ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
OL

Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau

ICONSPORT_272051_0090
Liga

Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

Fil Info

12:00
L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME
11:40
Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée
11:20
Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau
11:11
Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile
10:30
« Si on veut monter… » : L’ASSE avoue une erreur impardonnable
10:00
Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes
9:30
PSG : Pierre Ménès met dehors une star parisienne
9:00
RCSA : Les Saoudiens débarquent à Strasbourg
8:40
60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading