Upamecano au PSG, une source en béton confirme

La rumeur Dayot Upamecano se confirme pour le PSG. Un journaliste très réputé en Allemagne l’affirme, le club de la capitale fait bien partie des courtisans de l’international français du Bayern Munich.

Christian Falk, dont la véracité des informations en Allemagne n'est plus à prouver, de confirmer que le PSG s'est clairement positionné sur le défenseur des Bleus. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2026, Dayot Upamecano est un défenseur très courtisé. Le club bavarois espère prolonger son roc français de 26 ans, mais la situation contractuelle de l'ancien joueur du RB Leipzig attise les convoitises. Le Real Madrid ou encore le FC Barcelone ont été liés à Upamecano ces dernières semaines. C'est aussi le cas du Paris Saint-Germain.

Une excellente nouvelle pour les supporters parisiens, qui pourraient voir débarquer un nouveau défenseur de top niveau international un an seulement après Illya Zabarnyi, recruté à Bournemouth cet été pour 60 millions d’euros. « Cela dit, tous les grands clubs du monde l'observent ; j'ai entendu dire que le Real Madrid était très intéressé. Il serait également sur la liste de Manchester United et du PSG » a notamment expliqué le journaliste à CF Bayern Insider, avant de poursuivre.

Upamecano au Bayern, c'est du sérieux

« J’ai entendu dire que le Bayern Munich ne veut pas lui verser le salaire qu'il réclame. C'est pourquoi les négociations contractuelles sont un peu calmes, ce qui pourrait être très dangereux pour le Bayern » nous apprend le journaliste allemand. Un désaccord financier entre Dayot Upamecano et le club allemand pourrait conduire à un départ du défenseur né à Evreux pour zéro euro en juin prochain. Un scénario catastrophe pour le champion d’Allemagne en titre mais qui pourrait en revanche faire les affaires du PSG, du Real Madrid ou du club qui raflera la mise. Le dossier est en tout cas à suivre de près pour le champion d’Europe en titre, maintenant qu’une source fiable a confirmé l’existence d’un intérêt très concret de la part du PSG pour Dayot Upamecano.