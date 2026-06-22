Un protégé de Deschamps attend l'offre du PSG

Si il n'est meme pas conservé par Tottenham qui a failli descendre en Championship......
Mais Rémi tu vis vraiment dans un monde parallèle au notre... Dans la réalité (pas la tienne ou tu as tjr raison meme qd t'a tord mdr, le joueur s'est pris un double tacle mdr ca fait péno tous les jours !!
chez moi aussi c'est chaud , bouillant !
Oui si on pense qu'un Thierry Henry, qui a carrément sa statue à l'étranger, lui est supérieur, c'est qu'on est pas objectif... Ne pas avoir le meme avis que toi, c'est pas etre objectif biensur ! PS : on la gagnera pas la coupe du monde, retiens bien mon message ! ca fait deux ans que les parisiens et Madrilènes constatent que ce joueur brille avec ses stats, mais ne fait pas gagner ses équipes...
oui Benzema a acheté son ballon d'or ! Dembele aussi ! MDR C'est pour ca que tu passes systématiquement pour le crétin de service remi, tout est complot avec toi mdr Quand on est peu éduqué, on est complotiste comme toi :)
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