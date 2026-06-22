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Un protégé de Deschamps attend l'offre du PSG

PSG22 juin , 19:30
parCorentin Facy
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Titulaire ce lundi soir pour défier l’Irak, Manu Koné a la cote auprès de Didier Deschamps. Le milieu de terrain français a l’occasion de marquer des points. Avant un possible transfert au PSG ?
Sur le banc lors de la première journée de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal, Manu Koné va bénéficier de la confiance de Didier Deschamps ce lundi soir pour le second match des Bleus face à l’Irak. Rien d’étonnant puisque le joueur né à Colombes est dans les petits papiers du sélectionneur depuis maintenant deux ans. Ses excellentes performances à l’AS Roma ont amené le staff de l’équipe de France à lui offrir un temps de jeu de plus en plus conséquent.
En lançant son Mondial face à l’Irak, Manu Koné espère marquer des points dans l’optique de la suite de la compétition… mais pas uniquement. L’ancien milieu de terrain de Toulouse espère taper dans l’oeil des plus gros clubs européens. Selon les informations d’Il Messaggero, le numéro 6 de l’équipe de France n’est pas contre l’idée de quitter l’AS Roma. Un club a particulièrement retenu son attention au cours des derniers mois : le Paris Saint-Germain.

Manu Koné rêve de signer au PSG cet été

Manu Koné se verrait parfaitement intégrer le milieu de terrain parisien et ainsi concurrencer Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha. Le média italien explique toutefois que pour l’heure, le milieu de terrain tricolore aux 14 sélections n’est pas une priorité de Luis Campos et de Luis Enrique. L’état-major parisien a pourtant étudié son profil au cours des derniers mois et a même hésité à formuler une offre à l’AS Roma.
Cela n’a finalement pas été le cas et il n’y a pas de raison que cela change à court terme. Une Coupe du monde 4 étoiles de la part de Manu Koné pourrait changer la donne et pousser le PSG à se positionner. Le Romain n’attend que ça mais pour y parvenir, il va d’abord falloir briller contre l’Irak pour ensuite espérer chiper la place d’Aurélien Tchouaméni ou d’Adrien Rabiot dans le 4-2-3-1 solidement installé par Didier Deschamps depuis plusieurs mois.
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