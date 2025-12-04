Mateta victime de la décision radicale de Crystal Palace

N'importe quoi, se souvient-on de nos résultats au mois d'aout avant que notre défense soit renforcée, veut-on encore repartir de zéro ?
Après sa blessure a la cheville, prétendre a changer de club et vouloir participer a la coupe du monde , la question elle est vite répondue.
Le seul à payer cette faute c'est notre gardien .Bravo turpin tu es pitoyable
Dembellé a eu la reconnaissance de la tres grande majorité alors ce que pense cet ultra défensif on n'en a rien à foutre
Prudence
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
🚨 Crystal Palace will listen to summer offers for Jean-Philippe Mateta if they cannot agree a new deal with the 28-year-old France forward. The club are determined not to repeat the Marc Guéhi mistake with another major asset who could be sold for a fee north of £50M. (Source: