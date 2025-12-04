Mateta victime de la décision radicale de Crystal Palace

Auteur d'un bon début de saison et désireux d'aller à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France, Jean-Philippe Mateta est plus que jamais proche d'un départ de Crystal Palace. Les Eagles sont en tout cas à l'écoute des offres.

Jean-Philippe Mateta a connu une explosion tardive mais incroyablement intéressante. Par son profil d'attaquant aussi grand que puissant, aussi rapide que physique dans les duels, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais s'éclate depuis qu'il évolue à Crystal Palace. L'arrivée d'Oliver Glasner en février 2024 lui a fait un bien fou, lui qui sort de deux saisons à 16 et 14 buts en Premier League . De nouveau en pleine bourre depuis le début de cet exercice, il a eu la chance d'être appelé par Didier Deschamps pour porter le maillot de l'équipe de France lors des deux derniers rassemblements. De quoi lui faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Et alors que son contrat doit prendre fin en juin 2027, les négociations pour une prolongation sont au point mort.

J. Mateta France • Âge 28 • Attaquant Europa Conference League Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 14 Buts 7 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Jean-Philippe Mateta bientôt vendu ?

Cette situation ne satisfait pas vraiment Crystal Palace. Les Eagles veulent le conserver en le prolongeant, sauf que Jean-Philippe Mateta demande une drastique augmentation de son salaire, alors qu'il émarge aujourd'hui à 320 000 euros par mois. Comme l'indique The Sun, cette léthargie dans les discussions permet à des clubs européens plus huppés de prendre la température. Et plus le temps va passer, plus Mateta sera tenté à l'idée de signer ailleurs (à l'AC Milan par exemple, selon les dernières informations).

Dans ce contexte, Crystal Palace n'a plus beaucoup de choix. Ce faisant, les Eagles ont pris la décision d'écouter les offres qui arriveront sur la table pour un départ de son attaquant l'été prochain, révèle le tabloïd britannique, afin de ne pas le perdre gratuitement par la suite et éviter une situation similaire à celle de Marc Guehi. Au club, on voit en Jean-Philippe Mateta un joueur sympathique et dynamique, mais sa sensation pour d'autres clubs plus importants grandit de jour en jour.