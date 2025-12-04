C’est le feu à Nice, l’étrange communication d’INEOS

Quatre jours après les évènements, INEOS a enfin réagi sur la situation au sein de l’OGC Nice.

Plusieurs joueurs ont été violentés par leurs propres supporters dimanche soir, à leur retour de Lorient et d’une nouvelle déconvenue pour le Gym. A l’issue de ces incidents, deux joueurs se sont mis en arrêt maladie, tandis que Florian Maurice a souhaité aussi prendre du recul. Franck Haise a d’abord songé à partir avant de changer d’avis.

C’est le grand bazar à Nice donc mais jusqu’à présent, le propriétaire du club était bien discret. Et ce n’est pas la prise de parole de ce jeudi soir qui va aider à y voir plus clair. Jean-Claude Blanc, président d’INEOS Sport et donc directement responsable du club niçois, a glissé quelques mots sur le site officiel des Aiglons, sans vraiment taper du poing sur la table.

« À la suite des événements survenus dimanche dernier, nous condamnons fermement les actes de violence qui ont touché les joueurs ainsi que le Directeur Sportif de l'OGC Nice et apportons tout notre soutien aux personnes affectées. Je réaffirme l'engagement fort d'INEOS auprès du club, soutiens le Président de l'OGC Nice et renouvelle ma confiance à l’ensemble des services et équipes sportives et administratives du club. Il est désormais exigé que la communication des différents porte-paroles du club soit guidée par l’intérêt supérieur de l’Institution OGC Nice en veillant systématiquement à l’unité et à la cohésion de toutes les forces vives du club. Il est essentiel que l’ensemble des énergies se concentre pleinement sur le terrain et sur les échéances sportives à venir », a fait savoir l’ancien dirigeant du PSG notamment, dont la prise de parole se veut fédératrice. Il reste à savoir si cela va fonctionner, alors que l’ambiance devrait être tendue pour la venue d’Angers à l’Allianz Riviera le week-end prochain.