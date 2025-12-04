C’est le feu à Nice, l’étrange communication d’INEOS

Pourquoi faire un article du coup. Vous vous contredisez entre le titre et la fin. L'OL en danger.... Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Vous vous emmerdez tellement ??
N'importe quoi, se souvient-on de nos résultats au mois d'aout avant que notre défense soit renforcée, veut-on encore repartir de zéro ?
Après sa blessure a la cheville, prétendre a changer de club et vouloir participer a la coupe du monde , la question elle est vite répondue.
Le seul à payer cette faute c'est notre gardien .Bravo turpin tu es pitoyable
Dembellé a eu la reconnaissance de la tres grande majorité alors ce que pense cet ultra défensif on n'en a rien à foutre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Communiqué officiel de Jean-Claude Blanc, CEO @INEOS SPORT ⤵︎