C’est le feu à Nice, l’étrange communication d’INEOS

OGC Nice04 déc. , 19:14
parGuillaume Conte
0
Quatre jours après les évènements, INEOS a enfin réagi sur la situation au sein de l’OGC Nice.
Plusieurs joueurs ont été violentés par leurs propres supporters dimanche soir, à leur retour de Lorient et d’une nouvelle déconvenue pour le Gym. A l’issue de ces incidents, deux joueurs se sont mis en arrêt maladie, tandis que Florian Maurice a souhaité aussi prendre du recul. Franck Haise a d’abord songé à partir avant de changer d’avis.
C’est le grand bazar à Nice donc mais jusqu’à présent, le propriétaire du club était bien discret. Et ce n’est pas la prise de parole de ce jeudi soir qui va aider à y voir plus clair. Jean-Claude Blanc, président d’INEOS Sport et donc directement responsable du club niçois, a glissé quelques mots sur le site officiel des Aiglons, sans vraiment taper du poing sur la table.
« À la suite des événements survenus dimanche dernier, nous condamnons fermement les actes de violence qui ont touché les joueurs ainsi que le Directeur Sportif de l'OGC Nice et apportons tout notre soutien aux personnes affectées. Je réaffirme l'engagement fort d'INEOS auprès du club, soutiens le Président de l'OGC Nice et renouvelle ma confiance à l’ensemble des services et équipes sportives et administratives du club. Il est désormais exigé que la communication des différents porte-paroles du club soit guidée par l’intérêt supérieur de l’Institution OGC Nice en veillant systématiquement à l’unité et à la cohésion de toutes les forces vives du club. Il est essentiel que l’ensemble des énergies se concentre pleinement sur le terrain et sur les échéances sportives à venir », a fait savoir l’ancien dirigeant du PSG notamment, dont la prise de parole se veut fédératrice. Il reste à savoir si cela va fonctionner, alors que l’ambiance devrait être tendue pour la venue d’Angers à l’Allianz Riviera le week-end prochain. 
0
Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

Pourquoi faire un article du coup. Vous vous contredisez entre le titre et la fin. L'OL en danger.... Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Vous vous emmerdez tellement ??

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

N'importe quoi, se souvient-on de nos résultats au mois d'aout avant que notre défense soit renforcée, veut-on encore repartir de zéro ?

OL : Une image choque les supporters

Après sa blessure a la cheville, prétendre a changer de club et vouloir participer a la coupe du monde , la question elle est vite répondue.

Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes

Le seul à payer cette faute c'est notre gardien .Bravo turpin tu es pitoyable

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

Dembellé a eu la reconnaissance de la tres grande majorité alors ce que pense cet ultra défensif on n'en a rien à foutre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

