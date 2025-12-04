PSG-Rennes : Luis Enrique prépare une dinguerie avec Dembélé

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant la préparation de l'entrainement collectif du Paris Saint-Germain présente une position inattendue pour Ousmane Dembélé. Une nouvelle folie de Luis Enrique ?

Depuis son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain , Luis Enrique a rapidement habitué ses observateurs à des coups de folie, parfois de génie, concernant ses schémas tactiques et ses consignes. Dans le même temps, il a beaucoup été critiqué par bon nombre de consultants télé et radio car les résultats n'étaient pas toujours à la hauteur de ses ambitions tactiques. Finalement, c'est grâce à un repositionnement inattendu que le PSG est parvenu à remporter la première Ligue des champions de son histoire. En glissant de l'aile vers l'axe en position de faux-neuf, Ousmane Dembélé a ébloui tout le monde la saison dernière (49 matchs, 33 buts, 13 passes décisives) jusqu'à remporter le Ballon d'Or 2025. Et au regard de cette récente vidéo parue sur les réseaux sociaux, on pourrait croire que Luis Enrique prépare une nouvelle folie avec son numéro 10.

Dembélé, encore un changement de rôle ?

Les images montrent l'écran géant placé derrière le terrain d'entrainement des Parisiens sur lequel est affiché ce qui semble être, à première vue, une composition d'équipe. Dans cette dernière, on voit notamment qu'Ousmane Dembélé est placé au poste de milieu défensif. De prime abord, cette compo a de quoi faire rire. Surtout, le Stade Rennais, qui se déplace au Parc des Princes, pourrait commencer à avoir des sueurs froides. Mais pas de panique, après quelques secondes, on se rend rapidement compte qu'il s'agit-là de deux équipes de six et sept joueurs qui s'affrontent dans un exercice basé sur le pressing et le marquage.

Ousmane Dembélé a donc peu de chances de se retrouver devant sa défense pour la réception de Rennes. En attendant, ces images montrent l'exigence tactique de Luis Enrique, toujours à la recherche des petits détails pour mieux préparer ses joueurs.