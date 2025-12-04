ICONSPORT_278257_0708
Luis Enrique

PSG-Rennes : Luis Enrique prépare une dinguerie avec Dembélé

PSG04 déc. , 20:00
parQuentin Mallet
Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant la préparation de l'entrainement collectif du Paris Saint-Germain présente une position inattendue pour Ousmane Dembélé. Une nouvelle folie de Luis Enrique ?
Depuis son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a rapidement habitué ses observateurs à des coups de folie, parfois de génie, concernant ses schémas tactiques et ses consignes. Dans le même temps, il a beaucoup été critiqué par bon nombre de consultants télé et radio car les résultats n'étaient pas toujours à la hauteur de ses ambitions tactiques. Finalement, c'est grâce à un repositionnement inattendu que le PSG est parvenu à remporter la première Ligue des champions de son histoire. En glissant de l'aile vers l'axe en position de faux-neuf, Ousmane Dembélé a ébloui tout le monde la saison dernière (49 matchs, 33 buts, 13 passes décisives) jusqu'à remporter le Ballon d'Or 2025. Et au regard de cette récente vidéo parue sur les réseaux sociaux, on pourrait croire que Luis Enrique prépare une nouvelle folie avec son numéro 10.

Ligue 1

06 décembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Rennes

Dembélé, encore un changement de rôle ?

Les images montrent l'écran géant placé derrière le terrain d'entrainement des Parisiens sur lequel est affiché ce qui semble être, à première vue, une composition d'équipe. Dans cette dernière, on voit notamment qu'Ousmane Dembélé est placé au poste de milieu défensif. De prime abord, cette compo a de quoi faire rire. Surtout, le Stade Rennais, qui se déplace au Parc des Princes, pourrait commencer à avoir des sueurs froides. Mais pas de panique, après quelques secondes, on se rend rapidement compte qu'il s'agit-là de deux équipes de six et sept joueurs qui s'affrontent dans un exercice basé sur le pressing et le marquage.
Ousmane Dembélé a donc peu de chances de se retrouver devant sa défense pour la réception de Rennes. En attendant, ces images montrent l'exigence tactique de Luis Enrique, toujours à la recherche des petits détails pour mieux préparer ses joueurs.
Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

Pourquoi faire un article du coup. Vous vous contredisez entre le titre et la fin. L'OL en danger.... Malgré cet imbroglio juridique autour du cas Ghezzal, l’OL ne devrait pas avoir de répercussions sportives. Vous vous emmerdez tellement ??

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

N'importe quoi, se souvient-on de nos résultats au mois d'aout avant que notre défense soit renforcée, veut-on encore repartir de zéro ?

OL : Une image choque les supporters

Après sa blessure a la cheville, prétendre a changer de club et vouloir participer a la coupe du monde , la question elle est vite répondue.

Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes

Le seul à payer cette faute c'est notre gardien .Bravo turpin tu es pitoyable

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

Dembellé a eu la reconnaissance de la tres grande majorité alors ce que pense cet ultra défensif on n'en a rien à foutre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

