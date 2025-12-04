De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour être barragiste

A la veille du déplacement à Lille pour un match ô combien important, Roberto De Zerbi a profité de sa conférence de presse pour afficher clairement ses ambitions : il veut être encore en course dans toutes les compétitions à la fin de la saison, dont la Ligue des champions.

L' Olympique de Marseille n'est pas passé loin de terminer la dernière journée de Ligue 1 sur le fauteuil de leader, bien au chaud après la défaite surprise du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Monaco. Mais finalement, un but de Toulouse à la dernière minute a climatisé le Vélodrome (2-2) tandis que le RC Lens, qui jouait le lendemain, a pu profiter de ces deux coups d'arrêt pour prendre la première place en gagnant à Angers. En attendant, à Marseille, on ne subit pas cette déception, alors que Roberto De Zerbi a clairement affiché ses ambitions pour la fin de la saison. Après avoir affirmé qu'il voulait lutter jusqu'au bout dans toutes les compétitions, l'entraineur italien a glissé un mot sur sa volonté de poursuivre son chemin en Ligue des champions… voire de la remporter.

A l'heure actuelle, Mehdi Benatia et Pablo Longoira ont plutôt comme objectif d'aller chercher les barrages de la C1, en terminant dans le Top24, ce qui serait déjà pas mal vu les résultats mitigés pour le moment dans cette épreuve.

Ligue 1 05 décembre 2025 à 21:00 LOSC Lille 21:00 Olympique Marseille

Roberto De Zerbi est clair sur ses ambitions

« Je voudrais arriver en mai et lutter pour toutes les compétitions. J'aimerais qu'on poursuive notre chemin en Ligue des champions, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Pourquoi on ne pourrait pas avoir cette ambition d'y arriver ? Janvier sera un mois déterminant parce qu'on affrontera le PSG et Lens en championnat, on a aura le Trophée des champions au Koweit, deux matchs de Ligue des champions déterminants et un match de Coupe de France si on remporte le premier match », explique d'abord Roberto De Zerbi en conférence de presse à la veille de LOSC-OM, initialement lancé sur le fait que beaucoup lui reprochent de faire trop souvent tourner son onze de départ.

A ça, il répond. « Pour y arriver, il ne faut pas 'allumer la lumière' en janvier, il faut y penser avant, gérer l'effectif sans causer trop de dommages. Il faut faire les choix avant. A Metz, Robinio Vaz était titulaire et on a gagné 3-0, Gouiri et Aubameyang étaient sur le banc. Contre Auxerre, je n'avais pas aligné Paixao et Greenwood ensemble. Face à Toulouse ? Ce n'était pas le Mason Greenwood habituel, peut-être qu'on aurait eu besoin de lui donner un peu de repos », a conclu l'entraineur de l'OM. En tout cas, ce ne sont pas les ambitions qui manquent, et tant mieux.