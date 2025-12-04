ICONSPORT_278902_0052

PSG : Désiré Doué candidat pour faire pleurer Rennes

PSG04 déc. , 19:20
parGuillaume Conte
1
De retour après une nouvelle longue absence, Désiré Doué veut immédiatement rejouer, dès ce week-end face à son club formateur. Pas sûr que Luis Enrique et le PSG soient d'accord.
Luis Enrique l’a promis, il en avait fini de prendre les risques avec les joueurs du PSG de retour de blessure. Le fait qu’Ousmane Dembélé se soit déjà blessé trois fois en première partie de saison, ou que Désiré Doué ait été touché à deux reprises, a calmé l’entraîneur parisien. Le mois dernier, il a promis d’être plus patient avec ce type de retour, et d’attendre au moins plusieurs séances complètes avant d’appeler un joueur dans le groupe pour le match suivant.
Dans ces conditions, Désiré Doué, qui vient tout juste de reprendre les séances après sa blessure à la cuisse droite, fin octobre à Lorient, est dans la case des incertains pour le match de samedi contre Rennes, son ancienne équipe. Néanmoins, à l’issue de l’entrainement de ce jeudi, l’international français n’a pas caché son envie d’en découdre très rapidement, sans mettre trop de pression sur Luis Enrique non plus.
ICONSPORT_278902_0027
Désiré Doué ce jeudi lors du Media Day du PSG
« Ça va de mieux en mieux, je me sens bien, je n’ai plus de douleurs donc c’est top, s’est réjoui Doué lors d’un point presse organisé à l’issue de la séance. Est-ce que je suis prêt à jouer contre Rennes samedi ? On verra si le coach me met sur le terrain, si ce n’est pas le cas, je l’accepterai sans soucis. Mais je me tiens prêt », a livré le Golden Boy 2025 après la séance, dans des propos repris par Le Parisien. 
Selon le journal francilien, la prudence est pour le moment de mise pour un joueur déjà blessé plusieurs semaines en septembre, et qui a donc rechuté fin octobre. Son retour est plutôt prévu pour le match contre Bilbao, la semaine prochaine en Ligue des Champions, s’il enchaine les séances sans soucis. De quoi faire souffler le Stade Rennais pour ce week-end.
D. Doue

D. Doue

FranceFrance Âge Attaquant

UEFA Nations League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

N'importe quoi, se souvient-on de nos résultats au mois d'aout avant que notre défense soit renforcée, veut-on encore repartir de zéro ?

OL : Une image choque les supporters

Après sa blessure a la cheville, prétendre a changer de club et vouloir participer a la coupe du monde , la question elle est vite répondue.

Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes

Le seul à payer cette faute c'est notre gardien .Bravo turpin tu es pitoyable

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

Dembellé a eu la reconnaissance de la tres grande majorité alors ce que pense cet ultra défensif on n'en a rien à foutre

PSG : Désiré Doué candidat pour faire pleurer Rennes

Prudence

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

