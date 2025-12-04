PSG : Désiré Doué candidat pour faire pleurer Rennes

De retour après une nouvelle longue absence, Désiré Doué veut immédiatement rejouer, dès ce week-end face à son club formateur. Pas sûr que Luis Enrique et le PSG soient d'accord.

Luis Enrique l’a promis, il en avait fini de prendre les risques avec les joueurs du PSG de retour de blessure. Le fait qu’Ousmane Dembélé se soit déjà blessé trois fois en première partie de saison, ou que Désiré Doué ait été touché à deux reprises, a calmé l’entraîneur parisien. Le mois dernier, il a promis d’être plus patient avec ce type de retour, et d’attendre au moins plusieurs séances complètes avant d’appeler un joueur dans le groupe pour le match suivant.

Dans ces conditions, Désiré Doué, qui vient tout juste de reprendre les séances après sa blessure à la cuisse droite, fin octobre à Lorient, est dans la case des incertains pour le match de samedi contre Rennes , son ancienne équipe. Néanmoins, à l’issue de l’entrainement de ce jeudi, l’international français n’a pas caché son envie d’en découdre très rapidement, sans mettre trop de pression sur Luis Enrique non plus.

Désiré Doué ce jeudi lors du Media Day du PSG

« Ça va de mieux en mieux, je me sens bien, je n’ai plus de douleurs donc c’est top, s’est réjoui Doué lors d’un point presse organisé à l’issue de la séance. Est-ce que je suis prêt à jouer contre Rennes samedi ? On verra si le coach me met sur le terrain, si ce n’est pas le cas, je l’accepterai sans soucis. Mais je me tiens prêt », a livré le Golden Boy 2025 après la séance, dans des propos repris par Le Parisien.

Selon le journal francilien, la prudence est pour le moment de mise pour un joueur déjà blessé plusieurs semaines en septembre, et qui a donc rechuté fin octobre. Son retour est plutôt prévu pour le match contre Bilbao, la semaine prochaine en Ligue des Champions, s’il enchaine les séances sans soucis. De quoi faire souffler le Stade Rennais pour ce week-end.