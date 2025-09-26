Pablo Barrios

Un Madrilène ciblé, le PSG bataille avec Chelsea et le Bayern

PSG26 sept. , 16:30
parEric Bethsy
Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Pablo Barrios a d’autres pistes aussi alléchantes. Le milieu de l’Atlético Madrid plaît également au Bayern Munich et surtout à Chelsea qui prépare une offre généreuse pour conclure son transfert en janvier.
Le Paris Saint-Germain pourrait bien changer ses plans. Cet été, Luis Enrique a préféré miser sur la stabilité sans chercher à enrichir son effectif. L’entraîneur parisien souhaitait probablement éviter de bousculer l’équilibre d’un groupe vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière. Mais c’était sans compter sur les blessures qui affaiblissent son équipe au fil des semaines. A ce rythme, il ne serait pas étonnant de voir le technicien valider une ou plusieurs recrues cet hiver. Ce que confirment déjà certaines rumeurs.
Cette semaine, le Paris Saint-Germain est effectivement associé à Pablo Barrios (22 ans). Le milieu de terrain réalise un bon début de saison avec l’Atlético Madrid, où il a débuté six des sept matchs toutes compétitions confondues. L’international espagnol (1 sélection) donnait déjà satisfaction à son coach Diego Simeone la saison dernière, d’où sa prolongation de contrat jusqu’en 2030 en mai dernier, avec une clause libératoire fixée à 100, voire à 500 millions d’euros selon d’autres sources. Les Rojiblancos ont senti la nécessité de blinder leur joueur étant donné sa cote sur le marché des transferts.
Pablo Barrios Rivas

Pablo Barrios Rivas

SpainEspagne Âge 22 Milieu

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Car en plus du Paris Saint-Germain, le média Fichajes affirme que Chelsea est également sur le coup. Les Blues pourraient passer à l’attaque dès cet hiver avec une offre aux alentours de 70 millions d’euros. A priori, l’Atlético Madrid devrait la refuser afin de conserver son milieu considéré comme un pilier pour les années à venir. Le natif de la capitale espagnole aura évidemment son mot à dire. Et si les propositions de grands d’Europe lui font tourner la tête, ses dirigeants seront peut-être contraints d’envisager une grosse vente.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0424 (1)
OM

« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur

officiel rennes prolonge benjamin bourigeaud icon bap 270822 93 162 349453
Mercato

Le Qatar choisi par défaut, Bourigeaud appelle à l’aide

ICONSPORT_264569_0060
OGC Nice

Nice prolonge sa pépite offensive

ICONSPORT_267306_0031
PSG

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Fil Info

16:00
« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur
15:30
Le Qatar choisi par défaut, Bourigeaud appelle à l’aide
15:04
Nice prolonge sa pépite offensive
15:00
« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole
14:30
OM : Roberto de Zerbi prépare une grosse surprise
14:00
Nantes : Mostafa Mohamed était dégoûté, il accuse
13:40
L'ASSE touchera un énorme pactole
13:20
Barça-PSG : Très mauvaise nouvelle aussi pour Barcelone
13:00
L'OM champion de France, RMC calme le jeu

Derniers commentaires

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Tu reves de l'Arabie Saoudite minable raté

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Il est juste frustré que le PSG a maintenant un palmarès bien plus fourni que le sien

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Que fais-tu ici à parler d'un autre club sur une page qui n'a aucun rapport avec ? Et à parler d'un truc totalement hors-sujet ? Tu cherches de l'attention ou juste à vour si tu peux foutre le bordel ?

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Et il a bien raison puisque c'est le projet à long terme et qu'ill'a annoncé depuis l'an dernier. Bon début avec Mbaye.

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Pas prendre de risque pour Marquinhos mais on nous a annoncé plusieurs semaines d'absence ?!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading