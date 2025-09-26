Un Madrilène ciblé, le PSG bataille avec Chelsea et le Bayern

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Pablo Barrios a d’autres pistes aussi alléchantes. Le milieu de l’Atlético Madrid plaît également au Bayern Munich et surtout à Chelsea qui prépare une offre généreuse pour conclure son transfert en janvier.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien changer ses plans. Cet été, Luis Enrique a préféré miser sur la stabilité sans chercher à enrichir son effectif. L’entraîneur parisien souhaitait probablement éviter de bousculer l’équilibre d’un groupe vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière. Mais c’était sans compter sur les blessures qui affaiblissent son équipe au fil des semaines. A ce rythme, il ne serait pas étonnant de voir le technicien valider une ou plusieurs recrues cet hiver. Ce que confirment déjà certaines rumeurs.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain est effectivement associé à Pablo Barrios (22 ans). Le milieu de terrain réalise un bon début de saison avec l’Atlético Madrid, où il a débuté six des sept matchs toutes compétitions confondues. L’international espagnol (1 sélection) donnait déjà satisfaction à son coach Diego Simeone la saison dernière, d’où sa prolongation de contrat jusqu’en 2030 en mai dernier, avec une clause libératoire fixée à 100, voire à 500 millions d’euros selon d’autres sources. Les Rojiblancos ont senti la nécessité de blinder leur joueur étant donné sa cote sur le marché des transferts.

Pablo Barrios Rivas Espagne • Âge 22 • Milieu UEFA Nations League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Car en plus du Paris Saint-Germain, le média Fichajes affirme que Chelsea est également sur le coup. Les Blues pourraient passer à l’attaque dès cet hiver avec une offre aux alentours de 70 millions d’euros. A priori, l’Atlético Madrid devrait la refuser afin de conserver son milieu considéré comme un pilier pour les années à venir. Le natif de la capitale espagnole aura évidemment son mot à dire. Et si les propositions de grands d’Europe lui font tourner la tête, ses dirigeants seront peut-être contraints d’envisager une grosse vente.