ICONSPORT_270459_0006
Pablo Barrios

Le PSG fonce sur un prodige espagnol à 100 millions d'euros

PSG22 sept. , 13:00
parCorentin Facy
Pièce maîtresse de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain espagnol Pablo Barrios suscite l’intérêt du PSG.
Cet été, le Paris Saint-Germain a envisagé de renforcer son milieu de terrain. Luis Enrique et Luis Campos ont finalement pris la décision de conserver l’équilibre actuel avec Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves comme titulaires et Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Kang-in Lee pour doubler les postes. La saison prochaine en revanche, la question va de nouveau se poser et cette fois, Paris pourrait opter pour un ou deux recrutements dans ce secteur de jeu afin d'injecter du sang neuf.
Selon la presse espagnole, le PSG a les yeux rivés vers la Liga pour renforcer son milieu de terrain. Fichajes nous apprend par exemple que Luis Enrique est un très grand fan du néo-international espagnol Pablo Barrios. Pièce maîtresse de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain défensif de 22 ans serait la priorité de Paris dans l’optique de la saison prochaine. Le club parisien apprécie le profil du joueur, à la fois physique (1m81) et très doué techniquement. Titulaire contre Liverpool en Ligue des Champions et lors  des cinq premiers matchs de Liga, Pablo Barrios sera toutefois très difficile à déloger de l’Atlético.
En effet, le joueur qui compte une sélection avec la Roja a prolongé en mai dernier jusqu’en 2030 en faveur des Colchoneros. Pour le recruter, le PSG n’aura donc pas d’autre solution que de lever sa clause libératoire, laquelle s’élève à 100 millions d’euros. Reste maintenant à voir si Paris sera prêt à payer une telle somme pour celui qui compte 111 matchs avec l’Atlético de Madrid en professionnels. La presse espagnole indique que pour l’instant, le club madrilène est confiant à l’idée de conserver son joyau encore au moins une saison supplémentaire.
Mais si le PSG matérialise cet intérêt par une offre ferme l’été prochain, il sera très difficile pour Pablo Barrios de résister à la tentation de rejoindre le champion d’Europe. Et l’Atlético ne serait alors plus en position de force, encore moins si Paris accepte de lever la clause libératoire du joueur de 22 ans.
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0254 (1)
OL

L'OL privé d'un défenseur pendant trois semaines

ICONSPORT_254193_0071
OM

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

ICONSPORT_271163_0329
OL

L'OL perd un atout majeur en Europa League

ICONSPORT_255064_0443
Ligue 1

Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG

Fil Info

13:20
L'OL privé d'un défenseur pendant trois semaines
12:40
OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille
12:20
L'OL perd un atout majeur en Europa League
12:00
Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG
11:30
« Les joueurs ont lâché Adi Hütter » : Crise à Monaco
11:14
Le PSG revient à Marseille, le groupe révélé
11:00
3 buts en Ligue 1, Chelsea signe un gros chèque à Rennes
10:40
Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !
10:20
L'OM a recruté le nouveau Lacazette

Derniers commentaires

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

Je prefere regarder un match de foot que la remise du ballon d'or que je ne regarderais pas.

L'OL perd un atout majeur en Europa League

"va donc devoir trouver une solution pour ce match face à une formation néerlandaise ... " la solution est toute faite .. morton tessman sulc au milieu

Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG

À leur place, je ne me présente pas. 3 points perdus sur tapis vert ne devraient pas leur faire mal.

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

Tourne, vire, il n'y a rien a faire, un lyonnais qu'il soit soi-disant journaliste ou simple lyonnix, ca restera toujours une grosse merde !

TV : Utrecht - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est l'IA qui donne la compos maintenant. Foot01 ne rédige plus rien, comme ça plus de stagiaire à payer.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading