Le PSG fonce sur un prodige espagnol à 100 millions d'euros

Pièce maîtresse de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain espagnol Pablo Barrios suscite l’intérêt du PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a envisagé de renforcer son milieu de terrain. Luis Enrique et Luis Campos ont finalement pris la décision de conserver l’équilibre actuel avec Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves comme titulaires et Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Kang-in Lee pour doubler les postes. La saison prochaine en revanche, la question va de nouveau se poser et cette fois, Paris pourrait opter pour un ou deux recrutements dans ce secteur de jeu afin d'injecter du sang neuf.

Selon la presse espagnole, le PSG a les yeux rivés vers la Liga pour renforcer son milieu de terrain. Fichajes nous apprend par exemple que Luis Enrique est un très grand fan du néo-international espagnol Pablo Barrios. Pièce maîtresse de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain défensif de 22 ans serait la priorité de Paris dans l’optique de la saison prochaine. Le club parisien apprécie le profil du joueur, à la fois physique (1m81) et très doué techniquement. Titulaire contre Liverpool en Ligue des Champions et lors des cinq premiers matchs de Liga, Pablo Barrios sera toutefois très difficile à déloger de l’Atlético.

En effet, le joueur qui compte une sélection avec la Roja a prolongé en mai dernier jusqu’en 2030 en faveur des Colchoneros. Pour le recruter, le PSG n’aura donc pas d’autre solution que de lever sa clause libératoire, laquelle s’élève à 100 millions d’euros. Reste maintenant à voir si Paris sera prêt à payer une telle somme pour celui qui compte 111 matchs avec l’Atlético de Madrid en professionnels. La presse espagnole indique que pour l’instant, le club madrilène est confiant à l’idée de conserver son joyau encore au moins une saison supplémentaire.

Mais si le PSG matérialise cet intérêt par une offre ferme l’été prochain, il sera très difficile pour Pablo Barrios de résister à la tentation de rejoindre le champion d’Europe. Et l’Atlético ne serait alors plus en position de force, encore moins si Paris accepte de lever la clause libératoire du joueur de 22 ans.