Le Real se réserve Cherki et Bouaddi

Le Real se réserve Cherki et Bouaddi

Mercato27 sept. , 23:00
parGuillaume Conte
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Grosse incertitude autour de l'avenir de Manchester City. Le Real Madrid est à l'affût et rêve de passer à l'action avec deux anciens joueurs de Ligue 1 qui le font saliver.
La situation sportive et disciplinaire de Manchester City intéresse du beau monde en Europe. Sous le coup d’une sanction exemplaire après avoir manqué de respecter les règles du fair-play financier pendant 10 ans, le club propriété des Emirats a de grandes chances de subir une déduction de points, voire une relégation si jamais les faits sont jugés d’une gravité sans précédents.
Selon les informations de Sport, le Real Madrid aimerait tout simplement en profiter pour faire son marché afin de récupérer des joueurs de Manchester City qui n’auraient probablement pas envie de connaitre les affres d’une relégation, ou d’une saison suivante sans Ligue des Champions par exemple.
C’est pourquoi le Real Madrid a ciblé plusieurs joueurs des Sky Blues pour venir renforcer l’équipe prochainement, en cas de sanction exemplaire contre City. Outre le dossier Erling Haaland, qui intéresse de toute façon beaucoup de gros clubs, l’idée est de récupérer deux anciens pensionnaires de Ligue 1. Ayyoub Bouaddi, qui vient de signer à Manchester en provenance de Lille, mais est considéré comme un milieu de terrain d’exception pour l’avenir. Et Rayan Cherki, dont le style de jeu clinquant plait beaucoup à Florentino Pérez.
Pour le moment, ce ne sont que des souhaits et cela dépendra de la situation sportive de Manchester City. Si passage à l’acte, ce ne sera à priori pas pour cet hiver, où l’idée n’est pas de bouleverser tout l’effectif de José Mourinho. Mais la future décision à l’encontre des Citizens a le don de mettre tout le monde sur le qui-vive, et donc de mettre en danger l’équipe très compétitive qui a été construite ces dernières années.

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