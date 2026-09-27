Le Real se réserve Cherki et Bouaddi

T’es en contact direct avec eu apparemment 🤣
Toi🤣
Et ce n'est sans doute pas fini. Mc Court a investi 300 millions de dollars dans les compétitions d'équitation aux Etats-Unis et ces compétitions rapportent beaucoup d'argent. Donc sa fortune risque d'augmenter encore et encore.
Rien a foutre de votre mercato.
Autre grille de lecture jai gagné plus d'argent grace a L'OM que mac court en a gagné grace a L'OM.!! Si ca cest pas un truc de jobastre !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
Les clubs anglais ont déjà quelques informations sur les vraies sanctions qui peuvent tomber sur Manchester City, reconnu coupable de nombreuses infractions financières. ➡️ l.foot01.com/Vu1