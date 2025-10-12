beraldo ejecte le psg recoit l offre tant attendue iconsport 262946 0181 396749

Un départ surprise approche au PSG

PSG12 oct. , 21:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG pourrait se montrer actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Il se dit que Lucas Beraldo pourrait quitter le navire francilien. 
Le PSG fait récemment face à une vague de blessés impressionnante. Luis Enrique a dû jongler avec son effectif. L'Espagnol compte sur tout le monde même si la concurrence est forte. Certains pourraient être tentés d'aller voir ailleurs l'hiver prochain lors du mercato. C'est notamment le cas de Lucas Beraldo, qui peine à s'imposer au sein de la défense parisienne. Il faut dire que la présence de Willian Pacho lui fait logiquement de l'ombre. Heureusement pour Beraldo et le Paris Saint-Germain, le Brésilien ne manquera pas de propositions. En Turquie, son profil est très apprécié. 

Beraldo, direction la Turquie ?

Selon les informations de Fanatik, l'ancien de Sao Paulo serait plus que jamais dans le viseur de Galatasaray. Le club d'Istanbul cherche à renforcer sa défense et le joueur francilien coche beaucoup de cases. Le média turc précise qu'une offre est actuellement en préparation afin de boucler un éventuel deal entre Galatasaray et le PSG. Encore sous contrat avec les champions d'Europe jusqu'en juin 2028, Lucas Beraldo est estimé à plus de 20 millions d'euros. La formation turque privilégie pour le moment un prêt avec option d'achat. Lucas Beraldo aura un choix fort à faire l'hiver prochain. La Coupe du monde 2026 approche et le défenseur doit avoir du temps de jeu s'il veut espérer une place dans le groupe de Carlo Ancelotti. 

Lire aussi

Le Barça refuse un défenseur du PSGLe Barça refuse un défenseur du PSG
Avec le PSG, il ne sera pas titulaire à tous les matchs, ce qui serait différent certainement en Turquie. Mais Luis Enrique aime son état d'esprit, ce qui pourrait le convaincre de rester encore quelques mois avec les pensionnaires du Parc des Princes. Reste à savoir si en cas de départ du natif de Piracicaba, le Paris Saint-Germain recrutera pour le compenser. Tout reste ouvert dans la capitale française. 
0
Articles Recommandés
Mbappe Messi PSG
Kylian Mbappé

PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende

Hojlund Danemark
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

De Carvalho Merah OL
OL

L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

Mateta France
Equipe de France

EdF : Mbappé blessé, c'est l'heure de Mateta

Fil Info

23:00
PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende
22:42
CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche
22:42
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
22:40
L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL
22:20
EdF : Mbappé blessé, c'est l'heure de Mateta
22:00
PSG : Zaïre-Emery se fait remarquer pendant la trêve
21:30
Neymar avec Messi et Suarez, l'Inter Miami tente l'énorme coup
20:30
Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie
20:00
Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

Derniers commentaires

Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Vous êtes aveugles é chauvins de surcroît

Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie

Ça me rappelle quelqu'un.^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu es NUL ! ^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

et moi je m'en bat les couilles de ta réponse à 2 balles de dégénéré ^^

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Mais tu mets toujours ces mêmes phrases systématiquement dans tes commentaires et on voit que c'est pour dénigrer et rabaisser plus qu'autres choses. Ok, mon club est un vieux club de banlieue et ton club est un vieux club de province, ça te va ?^^ PS: je ne t'ai pas répondu l'autre jour quand tu as écrit qu'il faut arrêter les matchs à Paris (suite aux sifflets contre Rabiot, sifflets que je réprouve complètement) et que ce serait mieux en province. Eh bien, je vais te répondre maintenant. On ne doit pas siffler les joueurs de l'EDF quel que soit le stade dans lequel ils jouent. Mais je te rappelle que des joueurs de l'EDF ont été sifflés en province aussi. Voici quelques exemples : - Septembre 2024, France-Belgique au Groupama Stadium : Mbappé et Barcola sifflés par le public lyonnais. - Mars 2024, France-Chili au Vélodrome : Mbappé et Kolo Muani sifflés par le public marseillais. - Mars 2022, France-Afrique du Sud au stade Pierre-Mauroy : Clauss (qui jouait à Lens) sifflé par le public lillois. - Mai 2016, France-Cameroun à La Beaujoire : Giroud sifflé par le public nantais. - Mars 2015, France-Danemark au stade Geoffroy-Guichard : Lacazette et Jallet sifflés par le public stéphanois. - Novembre 2014, France-Suède au Vélodrome : Lucas Digne, Lacazette et Benzema sifflés par le public marseillais. Tu vois c'est déplorable, mais en province ce n'est pas mieux. Bonne soirée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading