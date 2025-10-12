Un départ surprise approche au PSG

Le PSG pourrait se montrer actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Il se dit que Lucas Beraldo pourrait quitter le navire francilien.

Le PSG fait récemment face à une vague de blessés impressionnante. Luis Enrique a dû jongler avec son effectif. L'Espagnol compte sur tout le monde même si la concurrence est forte. Certains pourraient être tentés d'aller voir ailleurs l'hiver prochain lors du mercato. C'est notamment le cas de Lucas Beraldo, qui peine à s'imposer au sein de la défense parisienne. Il faut dire que la présence de Willian Pacho lui fait logiquement de l'ombre. Heureusement pour Beraldo et le Paris Saint-Germain, le Brésilien ne manquera pas de propositions. En Turquie, son profil est très apprécié.

Beraldo, direction la Turquie ?

Selon les informations de Fanatik, l'ancien de Sao Paulo serait plus que jamais dans le viseur de Galatasaray. Le club d'Istanbul cherche à renforcer sa défense et le joueur francilien coche beaucoup de cases. Le média turc précise qu'une offre est actuellement en préparation afin de boucler un éventuel deal entre Galatasaray et le PSG. Encore sous contrat avec les champions d'Europe jusqu'en juin 2028, Lucas Beraldo est estimé à plus de 20 millions d'euros. La formation turque privilégie pour le moment un prêt avec option d'achat. Lucas Beraldo aura un choix fort à faire l'hiver prochain. La Coupe du monde 2026 approche et le défenseur doit avoir du temps de jeu s'il veut espérer une place dans le groupe de Carlo Ancelotti.

Avec le PSG, il ne sera pas titulaire à tous les matchs, ce qui serait différent certainement en Turquie. Mais Luis Enrique aime son état d'esprit, ce qui pourrait le convaincre de rester encore quelques mois avec les pensionnaires du Parc des Princes. Reste à savoir si en cas de départ du natif de Piracicaba, le Paris Saint-Germain recrutera pour le compenser. Tout reste ouvert dans la capitale française.