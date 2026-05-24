Ugarte viré de Manchester United, le PSG adore ça

Le PSG pensait avoir réalisé une belle affaire il y a quelque temps en recrutant Manuel Ugarte. Mais l’international uruguayen ne sera finalement resté qu’une saison dans la capitale avant de rejoindre Manchester United. Pourtant, les Red Devils ne semblent pas davantage convaincus.

Lors de l’arrivée de Luis Enrique au PSG en 2023, de nombreux joueurs ont rejoint le club de la capitale. C’était notamment le cas de Manuel Ugarte, arrivé au Parc des Princes en provenance du Sporting pour environ 60 millions d’euros. S’il avait bien débuté son aventure parisienne, il a ensuite perdu du temps de jeu. Jugé peu compatible avec le style de jeu de Luis Enrique, l’Uruguayen a ensuite été transféré à Manchester United contre 50 millions d’euros, auxquels se sont ajoutés 10 millions de bonus pour le club parisien. Mais à 25 ans, le joueur ne semble déjà plus entrer dans les plans mancuniens.

Ugarte poussé dehors par Manchester United

Selon les informations de Fabrizio Romano, Manuel Ugarte est désormais clairement poussé vers la sortie par les Red Devils. Dans des propos rapportés par Team Talk, le journaliste italien a notamment indiqué :

« Manchester United a été très clair avec l’entourage du joueur : le club veut que Ugarte parte. Je vous avais déjà indiqués en mars et en avril qu’Ugarte pourrait quitter Manchester United cet été. Ce que je peux vous dire désormais, c’est que le club a clairement défini sa position. Il souhaite libérer de la place au milieu de terrain afin de recruter des joueurs supplémentaires. Cela pourrait être deux recrues, voire trois.

Des clubs italiens et turcs manifestent un intérêt depuis un certain temps ».

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À noter que la vente de Manuel Ugarte ferait le bonheur du PSG. Le club de la capitale dispose en effet d’un pourcentage de 10 % sur la revente de l’Uruguayen. Reste désormais à savoir pour quel montant il sera cédé. Encore sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2029, il pourrait être vendu pour moins de 30 millions d’euros, lui qui n’a disputé que 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison.