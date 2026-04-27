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Trophée UNFP : Le grand favori ne joue pas au PSG

PSG27 avr. , 16:00
parEric Bethsy
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On connaîtra bientôt les nommés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain pourraient figurer dans la liste. Mais le vainqueur final ne sera pas forcément Parisien.
Les pronostics sont lancés. Jeudi prochain, Ligue 1+ dévoilera les nommés dans les différentes catégories des Trophées UNFP. Celle qui intéresse le plus concerne évidemment le meilleur joueur de la saison. Une récompense qui pourrait être attribuée à l’un des éléments majeurs du Paris Saint-Germain comme Ousmane Dembélé. C’est en tout cas le choix de Guillaume Hoarau sur la base d’un critère très simple.
« Pour moi, le meilleur c'est celui qui, quand je regarde, il me fait "waouh !". Et pour moi c'est Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or tout simplement », a tranché l’ancien Parisien sur le plateau du diffuseur, où ses collègues ne partagent pas son avis. De son côté, le journaliste Swann Borsellino a davantage savouré la saison du milieu de Lens Mamadou Sangaré, grande révélation après son arrivée l’été dernier en provenance du Rapid Vienne.
« Il m'a fait kiffer et surtout je trouve qu'il a été essentiel à une équipe qui a fait plaisir à tout le monde, et c'est une révélation pour tout le monde, c'est Sangaré de Lens, a choisi notre confrère. Je trouve que dans la régularité, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup, il a joué énormément, il a apporté énormément à cette équipe-là. On le voit arriver d'un club plus petit, c'est un gros coup de la part de Lens. »

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« C'est un garçon qui m'a épaté tout au long de la saison dans les capacités d'élimination, dans ce qu'il est capable de faire sur le terrain, dans sa frappe du gauche que j'aimerais voir encore plus, a-t-il énuméré. Pour moi, c'est celui qui a été le plus consistant. Je suis d'accord avec Guillaume sur le "waouh !" de Dembélé, mais sur la consistance tout au long de la saison, pour moi c'est Sangaré. » Reste à savoir si le Malien fera partie des nommés sachant que son coéquipier Florian Thauvin a des chances d’y figurer, tout comme le Marseillais Mason Greenwood.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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