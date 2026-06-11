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Luis Campos ne lâche pas son fiasco à 20 ME

PSG11 juin , 17:40
parGuillaume Conte
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En janvier 2024, le PSG avait misé gros sur Gabriel Moscardo. Pour le moment, la carrière du Brésilien ne décolle pas, et Luis Campos lui cherche déjà un nouveau point de chute.
Il va y avoir un peu plus de mouvements cet été au sein du PSG. Le mercato devrait être plus actif, dans les deux sens. Il y a un joueur qui va en tout cas connaitre ces deux trajets, c’est Gabriel Moscardo. Présenté comme un milieu de terrain d’avenir par Luis Campos quand il a signé à Paris en janvier 2024 pour 20 ME, le Brésilien n’a jamais réussi à s’imposer en Europe. Que ce soit lors de son prêt à Reims, puis à Braga, Moscardo s’est pris les pieds dans le tapis et n’a pas répondu aux attentes. Même s’il a été assez utilisé avec le club portugais, il a souvent été remplaçant, et a rendu service en défense centrale en fin de saison.

Vers un troisième prêt en deux ans

Selon ESPN Brazil, le joueur de 20 ans va revenir à Paris cet été, mais ce sera pour un nouveau départ. Et comme il y a peu de chance qu’un club mette une belle somme pour le faire signer au mercato, ce sera un troisième prêt en deux ans. Il ne devrait pas repartir en Amérique du Sud selon le média spécialisé, et Luis Campos lui cherche une porte de sortie dans un grand championnat européen.
En tout cas, l’ancien du Corinthians ne baisse pas les bras, comme il l’avait confié il y a quelques semaines au magazine Terra. « Luis Campos est même venu à Braga pour me rendre visite, assister à des matches. C'est quelqu'un de présent, qui montre son intérêt pour mon avenir au Paris Saint-Germain, qui croit en moi, qui croit en mon football, et j'en suis très heureux », a fait savoir le milieu de terrain.
Pour son avenir, le PSG ne croule en tout cas pas sous les offres, mais une place pour lui n’est pas prévue au sein du double champion d’Europe. Avis aux amateurs, même si le prêt compliqué de Moscardo à Reims a refroidi par mal de formations en France.
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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