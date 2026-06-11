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FIFA : En sueur, Infantino demande du calme

Mondial 202611 juin , 17:20
parFoot01 avec Reuters
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MEXICO, 11 juin (Reuters) - "Du calme, détendez-vous", a déclaré mercredi Gianni Infantino, cherchant à apaiser les inquiétudes liées aux problèmes de visa avant la Coupe du monde, tout en rappelant que la FIFA ne peut pas dicter aux pays hôtes leurs décisions d’immigration.
S'exprimant à la veille du match d'ouverture entre les co-organisateurs, le Mexique et l'Afrique du Sud, Gianni Infantino a évoqué les inquiétudes concernant l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis alors qu'il disposait d'un visa valide.
"Ce qui est arrivé à l’arbitre somalien est regrettable", a déclaré Gianni Infantino lors d'une conférence de presse, sa première depuis trois ans.
"Nous essayons, nous discuterons, nous verrons. Peut-être qu’il est parfois bon aussi de se calmer, de se détendre. Nous travaillons sur tout, nous essayons de tout résoudre."
"Nous ne sommes pas les rois du monde, capables de régner sur les gouvernements et les forces de police. Nous sommes une organisation sportive."
Cette affaire a mis en lumière les défis liés à l’immigration à l’approche du tournoi qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, après que les autorités américaines ont déclaré qu’Omar Abdulkadir Artan s'était vu refuser l'entrée en raison de ses liens avec des "membres présumés d’organisations terroristes."
Gianni Infantino a déclaré que la FIFA continuait à travailler en coulisses pour résoudre les problèmes en suspens, tout en soulignant que les décisions en matière d’immigration relevaient des autorités nationales.
"Nous essayons toujours de trouver des solutions", a-t-il déclaré. "Parfois, se mettre immédiatement à crier et à hurler a l’effet inverse de celui recherché."
Lorsqu’on lui a demandé si les controverses liées aux visas l'avaient amené à regretter d'avoir choisi les États-Unis comme l'un des pays hôtes, Gianni Infantino a répondu qu'il n'avait aucun regret.
"Il y a des problèmes ; c’est normal pour un événement de cette ampleur", a-t-il déclaré. "Certains viennent des États-Unis, d’autres du Canada, d’autres encore du Mexique. Nous nous en occupons tous."
Le président de la FIFA a également mis en avant la participation de l'Iran au tournoi comme preuve des efforts déployés par son organisation pour naviguer dans un contexte politique complexe.
"Les gens disaient que l'Iran ne pourrait pas venir à la Coupe du monde", a déclaré Infantino. "Je leur ai promis qu’ils viendraient."
Il a ajouté que le fait d'avoir assuré la participation de l'Iran malgré les tensions géopolitiques démontrait la capacité du football à rassembler les gens.
NOUS VOULONS UNIR LE MONDE
Le dirigeant italo-suisse est revenu à plusieurs reprises sur un message d'unité, affirmant que la Coupe du monde pourrait offrir une distraction bienvenue en cette période de conflits et d'incertitudes.
"Quand l'Iran jouera, le stade sera plein et j'espère qu'il y aura une ambiance positive, car c'est ça, le football", a-t-il déclaré. "Nous voulons unir le monde."
Infantino a également défendu la politique tarifaire de la FIFA face aux critiques de certains supporters qui estimaient que le coût des billets était devenu prohibitif.
La FIFA a vendu plus de six millions de billets pour le tournoi, qui compte désormais 48 équipes, et la demande a dépassé les attentes "d’un facteur 10 ou plus", a-t-il déclaré.
"Le prix de départ de 60 dollars est le prix d'entrée le plus bas de tous les sports américains en phase finale", a déclaré Infantino.
"Si nous les vendions à un prix inférieur, ils se retrouveraient sur les marchés secondaires à des prix bien plus élevés. Chaque dollar récolté est réinvesti dans le développement du football."
La Coupe du monde débute jeudi à l'Estadio Azteca de Mexico, qui deviendra le premier stade à accueillir des matches lors de trois Coupes du monde masculines. Gianni Infantino s'attend à ce que ce tournoi soit l'un des plus disputés de l'histoire de la compétition.
Le président de la FIFA a déclaré que des facteurs tels que l'altitude, le climat, les déplacements et le format élargi ajouteraient encore à l'imprévisibilité, avant de conclure : "Que la fête commence."
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