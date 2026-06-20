Trop bien payé, il annonce son départ du PSG en 2028

Annonce mercato en pleine Coupe du monde. Lucas Hernandez a fait savoir quelle était sa position pour son avenir, et le PSG est désormais au courant de la marche à suivre.

Au PSG , il y a des remplaçants qui n’en peuvent plus et veulent partir, à l’image de Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, qui estiment avoir fait leur temps en cirant le banc du club de la capitale. Et il y a les remplaçants qui sont sur le podium des joueurs les mieux payés et qui n’ont pas envie de bouger. A 30 ans, Lucas Hernandez n’est pas souvent utilisé dans les grands matchs avec le double champion d’Europe, et il est parfaitement conscient que son statut ne devrait pas bouger prochainement.

Lucas Hernandez au service du PSG

Dans un entretien au Figaro, l’ancien défenseur du Bayern Munich, arrivé en 2023, souligne à quel point son statut actuel lui convient, ce qui lui donne envie de rester encore deux ans à Paris, jusqu’au bout de son contrat. « Est-ce que je vais continuer à Paris ? Je veux la troisième étoile (en C1). Il me reste encore deux ans de contrat. Bien sûr que j’aimerais finir mes années de contrat là-bas et même plus. Après, ce n’est pas une décision qui m’appartient. Je suis très bien à Paris. Ma famille aussi. On écrit l’histoire du club », a confié le défenseur de l’équipe de France, qui sait qu’il ne retrouvera pas un tel salaire ailleurs.

En tout cas, au niveau de l’état d’esprit, le natif de Marseille assure que Luis Enrique n’aura rien à lui reprocher jusqu’au bout, lui qui donne tout quand il est sur le terrain, et ne dit absolument rien quand il est remplaçant. « Je suis un joueur qui ne crée pas de problème, toujours là pour l’équipe. Je ne suis pas un joueur individualiste. Si je ne joue pas, je ne vais pas bouder, ne pas m’entraîner ou m’embrouiller avec mes coéquipiers ou le coach. Le football, c’est un groupe, pas un joueur. Ne jamais le perdre de vue. Au PSG, on a démontré les qualités du collectif. Bien sûr que je veux jouer, je suis un compétiteur, mais, si ce n’est pas le cas, je suis là pour l’équipe. Je suis un soldat. Un guerrier. Rien ne me fera changer », a prévenu Lucas Hernandez, pour qui son avenir à Paris ne fait aucun doute avec un départ libre en juin 2028. Si le PSG ne le poussera en effet pas vers la sotie, il y a peu de chances de qu’une prolongation lui soit offerte.