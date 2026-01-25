Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

ICONSPORT_282026_0109
25 janv. , 10:30
Mehdi Lunay
Le flou demeure concernant l'avenir de Randal Kolo Muani. Toujours sous contrat avec le PSG mais prêté à Tottenham, l'attaquant français ne brille pas en Angleterre. Ce n'est pas un souci pour la Juventus qui rêve de le récupérer pour la seconde partie de saison.
Héros malheureux de la finale du dernier Mondial en 2022, Randal Kolo Muani revivra t-il pareille émotion l'été prochain ? Rien n'est moins sûr. La carrière de l'ancien nantais est au ralenti et il n'est plus appelé en Equipe de France. Sous contrat au Paris Saint-Germain, le joueur de 27 ans est pourtant allé chercher du temps de jeu en Angleterre. Prêté à Tottenham l'été dernier, il joue régulièrement avec les Spurs. Cependant, il n'a pas marqué un seul but en Premier League et seulement 2 buts toutes compétitions confondues.

La Juve négocie pour récupérer Kolo Muani

Un bilan très éloigné de celui connu lors de son précédent prêt à la Juventus la saison dernière. En 6 mois seulement, Kolo Muani avait inscrit 10 buts avec les Bianconeri. Le Français prenait beaucoup de plaisir en Italie. Une expérience heureuse qui pourrait se renouveler en 2026 selon le journaliste Ekrem Konur. Sur le réseau social X, il a révélé que la Juve faisait tout son possible pour reprendre Randal Kolo Muani jusqu'à la fin de la saison. Contacté par le club italien, le Paris Saint-Germain n'est pas seul à décider dans ce dossier.
Il faut aussi convaincre Tottenham de casser le prêt du Français. Cela sera difficile car le manager Thomas Frank compte sur lui. Seul un transfert définitif conclu par la Juve peut tout faire basculer. La Vieille Dame sera t-elle en mesure de payer le transfert de Kolo Muani ? La tâche est complexe. Les Turinois avaient tenté le coup l'été dernier mais ils avaient abandonné puisque le PSG demandait 60 à 70 millions d'euros pour vendre l'attaquant.
R. Kolo Muani

R. Kolo Muani

FranceFrance Âge 27 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs15
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Chelsea et Aston Villa s'arrachent une pépite du PSG

Mbaye est tres jeune et il a la confiance de L.E ,pourquoi partirait il? il faut un peu de patience et renouveler les matches de tres haut niveau pour continuer sa progression

PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »

pour moi il ne partiront pas et si c'était le cas leurs transferts seraient tres élevés ,de quoi financer des achats pour les remplacer.Mais Barcola revient en forme,mayulu est tres jeune et perfectible pourquoi on s'en séparerait

Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

c'est con de payé plus cher que la clause bien sur mais s'il confirme son talent prometteur 8 millions c'est cadeau

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

Il n'a clairement pas le niveau.une erreur de casting qu'on a payé cher

L'OM et Ethan Nwaneri, c'est le coup de foudre

Il va faire du bien au groupe avec son aisance technique on voit qu'il a du ballon je me mets même a imaginer une attaque ultra offensive avec Greenwood en 10 Traoré et nwaneri sur les côtés et gouiri en 9 pour les blocs bas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

