Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

Le flou demeure concernant l'avenir de Randal Kolo Muani. Toujours sous contrat avec le PSG mais prêté à Tottenham, l'attaquant français ne brille pas en Angleterre. Ce n'est pas un souci pour la Juventus qui rêve de le récupérer pour la seconde partie de saison.

Héros malheureux de la finale du dernier Mondial en 2022, Randal Kolo Muani revivra t-il pareille émotion l'été prochain ? Rien n'est moins sûr. La carrière de l'ancien nantais est au ralenti et il n'est plus appelé en Equipe de France. Sous contrat au Paris Saint-Germain , le joueur de 27 ans est pourtant allé chercher du temps de jeu en Angleterre. Prêté à Tottenham l'été dernier, il joue régulièrement avec les Spurs. Cependant, il n'a pas marqué un seul but en Premier League et seulement 2 buts toutes compétitions confondues.

La Juve négocie pour récupérer Kolo Muani

Un bilan très éloigné de celui connu lors de son précédent prêt à la Juventus la saison dernière. En 6 mois seulement, Kolo Muani avait inscrit 10 buts avec les Bianconeri. Le Français prenait beaucoup de plaisir en Italie. Une expérience heureuse qui pourrait se renouveler en 2026 selon le journaliste Ekrem Konur. Sur le réseau social X, il a révélé que la Juve faisait tout son possible pour reprendre Randal Kolo Muani jusqu'à la fin de la saison. Contacté par le club italien, le Paris Saint-Germain n'est pas seul à décider dans ce dossier.

Il faut aussi convaincre Tottenham de casser le prêt du Français. Cela sera difficile car le manager Thomas Frank compte sur lui. Seul un transfert définitif conclu par la Juve peut tout faire basculer. La Vieille Dame sera t-elle en mesure de payer le transfert de Kolo Muani ? La tâche est complexe. Les Turinois avaient tenté le coup l'été dernier mais ils avaient abandonné puisque le PSG demandait 60 à 70 millions d'euros pour vendre l'attaquant.