Transfert à 60 ME, le PSG s'est fait avoir

En quête d’un défenseur central cet été, le PSG a misé sur Illya Zabarnyi, recruté pour 60 millions d’euros en provenance de Bournemouth. Mais l’international ukrainien ne fait pas encore l’unanimité.

A la recherche d’un défenseur central capable de prendre à long terme la succession de Marquinhos, le Paris Saint-Germain a rapidement fait d’Illya Zabarnyi sa priorité lors du mercato estival. Les négociations ont été longues avec Bournemouth mais l’international ukrainien a finalement rejoint le champion d’Europe en août dernier pour un peu plus de 60 millions d’euros. Déjà utilisé à 7 reprises en Ligue 1, Illya Zabarnyi s’installe doucement comme une vraie alternative à Willian Pacho et à Marquinhos pour Luis Enrique, désireux de beaucoup faire tourner son effectif pour ne prendre aucun risque sur le plan physique. Reste que pour l’instant, le défenseur ukrainien de 23 ans ne représente pas une assurance tous risques aux yeux de Pierre Ménès.

Interrogé sur le mercato estival du PSG et sur celui à venir cet hiver, l’ancien consultant de Canal+ a émis de gros doutes sur Zabarnyi, qu’il estime surcoté au vu du prix payé par Paris pour le faire venir. « Je pense que ce serait bien que le PSG ait un effectif plus étoffé. Je veux bien la théorie selon laquelle Paris veut lancer ses jeunes. J’y crois seulement à moitié. Je pense que le PSG fait ça car ils n’ont pas voulu recruter. Ils ont envoyé un signal à l’Europe en disant que c’est fini le Paris Saint-Germain qui surpaye les joueurs » a d'abord lancé le journaliste sur YouTube avant de conclure.

Pierre Ménès a de gros doutes sur Zabarnyi

« Ceci dit, je pense qu’ils ont surpayé Zabarnyi quand tu vois le niveau réel du joueur. A mon avis, il faudrait un milieu de terrain supplémentaire qui pourrait être Manu Koné ou Andrey Santos… Maintenant, si c’est pour recruter un mec de 19 ans, autant laisser sa chance à Mayulu. Je pense et j’espère que le PSG va rectifier le tir cet hiver » a analysé Pierre Ménès, pour qui Illya Zabarnyi ne valait certainement pas une telle somme l’été dernier. Reste maintenant à voir si l’Ukrainien, qui représente désormais l’avenir du PSG en défense centrale avec Willian Pacho, parviendra à retourner l’avis de l’ancien journaliste du Canal Football Club.