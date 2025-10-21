ICONSPORT_273928_0250

Transfert à 60 ME, le PSG s'est fait avoir

PSG21 oct. , 15:30
parCorentin Facy
0
En quête d’un défenseur central cet été, le PSG a misé sur Illya Zabarnyi, recruté pour 60 millions d’euros en provenance de Bournemouth. Mais l’international ukrainien ne fait pas encore l’unanimité.
A la recherche d’un défenseur central capable de prendre à long terme la succession de Marquinhos, le Paris Saint-Germain a rapidement fait d’Illya Zabarnyi sa priorité lors du mercato estival. Les négociations ont été longues avec Bournemouth mais l’international ukrainien a finalement rejoint le champion d’Europe en août dernier pour un peu plus de 60 millions d’euros. Déjà utilisé à 7 reprises en Ligue 1, Illya Zabarnyi s’installe doucement comme une vraie alternative à Willian Pacho et à Marquinhos pour Luis Enrique, désireux de beaucoup faire tourner son effectif pour ne prendre aucun risque sur le plan physique. Reste que pour l’instant, le défenseur ukrainien de 23 ans ne représente pas une assurance tous risques aux yeux de Pierre Ménès.
Interrogé sur le mercato estival du PSG et sur celui à venir cet hiver, l’ancien consultant de Canal+ a émis de gros doutes sur Zabarnyi, qu’il estime surcoté au vu du prix payé par Paris pour le faire venir. « Je pense que ce serait bien que le PSG ait un effectif plus étoffé. Je veux bien la théorie selon laquelle Paris veut lancer ses jeunes. J’y crois seulement à moitié. Je pense que le PSG fait ça car ils n’ont pas voulu recruter. Ils ont envoyé un signal à l’Europe en disant que c’est fini le Paris Saint-Germain qui surpaye les joueurs » a d'abord lancé le journaliste sur YouTube avant de conclure.

Pierre Ménès a de gros doutes sur Zabarnyi

« Ceci dit, je pense qu’ils ont surpayé Zabarnyi quand tu vois le niveau réel du joueur. A mon avis, il faudrait un milieu de terrain supplémentaire qui pourrait être Manu Koné ou Andrey Santos… Maintenant, si c’est pour recruter un mec de 19 ans, autant laisser sa chance à Mayulu. Je pense et j’espère que le PSG va rectifier le tir cet hiver » a analysé Pierre Ménès, pour qui Illya Zabarnyi ne valait certainement pas une telle somme l’été dernier. Reste maintenant à voir si l’Ukrainien, qui représente désormais l’avenir du PSG en défense centrale avec Willian Pacho, parviendra à retourner l’avis de l’ancien journaliste du Canal Football Club.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_264758_0220
OL

Barisic sauveur de l'OL, il éjecte Kluivert en urgence

ICONSPORT_259857_0021
FC Nantes

Nantes rate un gros buteur mais encaisse 3,5ME

ICONSPORT_273928_0295
Ligue 1

Daniel Riolo sacre la Ligue 1 meilleur championnat au monde

Fil Info

15:00
Barisic sauveur de l'OL, il éjecte Kluivert en urgence
14:30
Nantes rate un gros buteur mais encaisse 3,5ME
14:00
Daniel Riolo sacre la Ligue 1 meilleur championnat au monde
13:40
80 millions d'euros pour Camavinga, le Real va accepter
13:20
L'OM annonce du neuf pour Gouiri
13:20
TV : « Ligue1+ prend les gens pour des cons », Pierre Ménès s’énerve
13:00
L'OM en pole position pour Endrick !
12:40
OL-Bâle : Paulo Fonseca prend une décision radicale

Derniers commentaires

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Tu es vraiment + mongolien que la moyenne toi MORT DE RIRE

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Bloque RIRES meme si je te remercie d avouer que tu es faible et sans couille mais cela n a rien a voir Tu t es mise en PRIVE apres que j ai grille ton compte fake repris + de 5 ans apres MORT DE RIRE

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

18 ans et a réussi à trouver sa place dans l'effectif de l'OM. Rien que ça devrait suffire. Mais il a surtout un gros impact sur les matches de part son activité, libérant des boulevards pour ses coéquipiers comme contre le HAC sur le but de Greenwood après la passe de Pavard. Il a toujours la tête levée quand il a le ballon ou le réceptionne pour faire le bon choix, qu'il fait souvent. S'il garde la tête sur les épaules il deviendra un top joueur. Mais pour voir cela, il faut regarder un match de l'OM au moins quelques fois.

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Traître, mentir, mal éduqué, complexe, faible, sous homme RIRES

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

t juste bloqué mdr et une capture que tu va rien en faire mdr qu'est ce que tu es idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading