ICONSPORT_273388_0057

PSG : Zabarnyi a gagné, Safonov vide son casier

PSG17 oct. , 19:00
parCorentin Facy
0
En manque de temps de jeu depuis sa signature au PSG, Matvey Safonov espérait que la situation évolue avec le départ de Gianluigi Donnarumma. Ce n’est pas le cas, et l’international russe pourrait accepter de partir.
L’été dernier, le nom de Matvey Safonov a été cité à plusieurs reprises dans la rubrique mercato au Paris Saint-Germain. L’international russe n’a pourtant jamais eu dans l’idée de partir. Au contraire, le départ de Gianluigi Donnarumma lui a laissé un mince espoir de gagner en temps de jeu. Ce n’est pas le cas pour l’instant, Lucas Chevalier ayant la confiance absolue de Luis Enrique malgré des prestations pas toujours impeccables. Plus tard dans l’été, l’international ukrainien Illya Zabarnyi a rejoint le club de la capitale en provenance de Bournemouth pour plus de 60 millions d’euros.
Sans surprise, la cohabitation entre l’Ukrainien et le Russe n’est pas simple comme le confiait récemment Zabarnyi. « La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes. Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club » expliquait-il. Mais cette situation n’est pas tenable sur le long terme, raison pour laquelle un départ de Matvey Safonov apparaît désormais comme de plus en plus probable. A en croire les informations du site Live Foot, l’ancien gardien de Krasnodar « se dirige vers la sortie » puisqu’un transfert dès le mercato hivernal serait prévu le concernant.

Safonov, un départ inévitable dès janvier ?

Le directeur sportif du club Luis Campos est au travail et cherche activement une porte de sortie à celui qui n’a pas disputé le moindre match avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Un potentiel départ qui ferait le bonheur d’Illya Zabarnyi et qui a sans doute pour objectif de rendre plus heureux l’international ukrainien. Car depuis son arrivée au club, Matvey Safonov n’a jamais fait de vague et son niveau -pour un numéro deux- n’a scandalisé personne. Enjeu politique oblige, le PSG devrait tout de même s’en séparer alors que le jeune Renato Marin a été recruté libre l’été dernier et pourrait devenir la nouvelle doublure de Lucas Chevalier dès janvier prochain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273046_0009
Kylian Mbappé

Luis Enrique, Kylian Mbappé était sous le choc

ICONSPORT_188368_0156
Equipe de France

TV : Zack Nani demande à Ligue1+ de payer

ICONSPORT_273039_0106
PSG

« Pas à la hauteur » : Jérôme Rothen vire ce flop du PSG

ICONSPORT_273928_0006
Ligue 1

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Fil Info

21:00
Luis Enrique, Kylian Mbappé était sous le choc
20:30
TV : Zack Nani demande à Ligue1+ de payer
20:00
« Pas à la hauteur » : Jérôme Rothen vire ce flop du PSG
19:53
PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:30
Il dit non à l’OL et se retrouve au Koweït
19:07
Le groupe de l'OL face à Nice
18:54
Officiel : L’OL conclut le prêt du joker Hateboer
18:32
L'UEFA accepte une demande urgente de l'OM

Derniers commentaires

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Luis Enrique a bien fait tourner... 2 titulaires habituels... Zaire Emery, Doue et Barcola font leur match comme Chevalier. Strasbourg est intéressant aussi dans le jeu

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

On vient de prendre la douche froide oui

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Et très bel arrêt du Cheval , bon pour son moral …🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Et on entend déjà plus que les supps du Pgégé 😆🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Hateboer arrive à l'OL pour un prix incroyable

Bé c'est toi qui commence a dire qu'on fait les poubelles de Rennes avec ton commentaire principal... Donc Matic aime ce commentaire c'est tout... Et Omari, il a fait une bonne rentrée en EL et une moins bonne apres.. d'ou le banc de touche. Pour Damien Da Sylva, je ne l'ai pas trouvé bon ou nul... C'était juste un gars pr dépanner.. Mais bon si tu veux aller par là, tous les clubs poubelles ont été la poubelle un jour ou l'autre. Tu manques un peu de lucidité là. Et pour le clubisme mais laisse moi rire.. JE te pose une simple question : Tu es fan de quoi exactement ? un groupe ? une série ? Parce que cette histoire de clubisme me gave perso... J'ai d'autres passion hors du foot MOI. JE ne suis pas encré dans le clubisme comme tu as l'air de penser.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading