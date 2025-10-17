PSG : Zabarnyi a gagné, Safonov vide son casier

En manque de temps de jeu depuis sa signature au PSG, Matvey Safonov espérait que la situation évolue avec le départ de Gianluigi Donnarumma. Ce n’est pas le cas, et l’international russe pourrait accepter de partir.

L’été dernier, le nom de Matvey Safonov a été cité à plusieurs reprises dans la rubrique mercato au Paris Saint-Germain . L’international russe n’a pourtant jamais eu dans l’idée de partir. Au contraire, le départ de Gianluigi Donnarumma lui a laissé un mince espoir de gagner en temps de jeu. Ce n’est pas le cas pour l’instant, Lucas Chevalier ayant la confiance absolue de Luis Enrique malgré des prestations pas toujours impeccables. Plus tard dans l’été, l’international ukrainien Illya Zabarnyi a rejoint le club de la capitale en provenance de Bournemouth pour plus de 60 millions d’euros.

Sans surprise, la cohabitation entre l’Ukrainien et le Russe n’est pas simple comme le confiait récemment Zabarnyi. « La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes. Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club » expliquait-il. Mais cette situation n’est pas tenable sur le long terme, raison pour laquelle un départ de Matvey Safonov apparaît désormais comme de plus en plus probable. A en croire les informations du site Live Foot, l’ancien gardien de Krasnodar « se dirige vers la sortie » puisqu’un transfert dès le mercato hivernal serait prévu le concernant.

Safonov, un départ inévitable dès janvier ?

Le directeur sportif du club Luis Campos est au travail et cherche activement une porte de sortie à celui qui n’a pas disputé le moindre match avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Un potentiel départ qui ferait le bonheur d’Illya Zabarnyi et qui a sans doute pour objectif de rendre plus heureux l’international ukrainien. Car depuis son arrivée au club, Matvey Safonov n’a jamais fait de vague et son niveau -pour un numéro deux- n’a scandalisé personne. Enjeu politique oblige, le PSG devrait tout de même s’en séparer alors que le jeune Renato Marin a été recruté libre l’été dernier et pourrait devenir la nouvelle doublure de Lucas Chevalier dès janvier prochain.