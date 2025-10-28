ICONSPORT_274035_0122

Transfert à 40 millions d'euros, le PSG lance l'assaut

PSG28 oct. , 8:00
parCorentin Facy
0
A la recherche d’un joueur offensif pour l’été prochain, le PSG a identifié Said El Mala comme une cible sérieuse. Le club parisien va néanmoins devoir signer un très gros chèque pour s’offrir l’ailier allemand de 19 ans.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain a scruté les opportunités pour voir s’il était possible de renforcer son secteur offensif avec un jeune joueur polyvalent. Les noms de Rodrigo Mora et de Maghnes Akliouche ont circulé, mais aucun accord n’a finalement été trouvé avec les clubs des deux joueurs ciblés. Le PSG a donc pris la décision de se contenter de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, laissant la responsabilité de son secteur offensif aux mêmes joueurs que la saison dernière.
Un pari pour l’instant gagnant après un début de saison correct en Ligue 1 et parfait en Ligue des Champions. L’été prochain en revanche, le club de la capitale souhaitera de nouveau se renforcer en attaque et la piste n°1 de Luis Campos est déjà connue. Il s’agit de Said El Mala, lequel réalise un début de saison épatant à Cologne en Bundesliga. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de championnat pour le moment, l’international espoirs allemand plaît énormément à la direction sportive du PSG. Une tendance confirmée par le journal Bild, qui explique que les plus grands clubs européens sont sur les rangs.

Said El Mala, c'est 40 millions d'euros

Outre le Paris Saint-Germain, on retrouve également Manchester City, le Bayern Munich et l’Inter Milan parmi les courtisans de Said El Mala. Autant dire que le prodige de Cologne aura l’embarras du choix pour son avenir. Reste à voir quels seront les clubs prêts à payer le prix demandé par le club allemand, puisque le média nous apprend que Cologne attend au minimum 40 millions d’euros pour lâcher son phénomène. Un prix que le Paris SG a déjà payé pour des joueurs à fort potentiel par le passé, que ce soit Pacho, Joao Neves, Barcola ou encore Doué. Ce n’est donc pas ce tarif qui va effrayer le club de la capitale dans le dossier Said El Mala. Reste simplement à voir si le champion d’Europe en titre fera du joueur de Cologne son choix n°1 ou si El Mala n’est qu’une cible parmi d’autres pour Luis Campos.
0
