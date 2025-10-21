Transfert à 200 ME, le PSG reçoit un tarif spécial Qatar

Le PSG est à la recherche d'affaires à réaliser au mercato. Surtout en attaque, car Luis Enrique adore le profil d'un Julian Alvarez frustré du côté de l'Atlético Madrid.

Le Paris Saint-Germain est encore très loin de son meilleur niveau en ce début de saison. Les hommes de Luis Enrique savent qu'ils ont encore le temps pour monter en puissance. Surtout avec autant d'absences à déplorer. Mais le PSG n'est pas totalement satisfait du rendement de certains de ses joueurs. Gonçalo Ramos semble notamment en danger, lui qui doit souvent se contenter d'un rôle de remplaçant. Dans le meilleur des cas, Luis Enrique aimerait pouvoir s'attacher les services d'un joueur plus à l'aise techniquement. Parmi les joueurs que l'Espagnol adorerait avoir en sa possession : Julian Alvarez.

L'Atlético Madrid s'énerve

Selon une partie de la presse espagnole, le champion du monde argentin serait de plus en plus frustré par la méthode Diego Simeone. Le jeu réducteur et défensif des Colchoneros ne conviendrait pas à l'ancien de Manchester City. Julian Alvarez étudie donc les options pour quitter la capitale espagnole. Il ne dirait pas non à trois clubs : le Bayern Munich, le Barça et le PSG. Mais voilà, l'Atlético Madrid ne compte pas se laisser faire. Le club espagnol veut même tout faire pour garder son joyau argentin, quitte à fixer un prix fou pour les clubs intéressés.

J. Álvarez Argentine • Âge 25 • Attaquant Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 9 Buts 6 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Fichajes indique ces dernières heures que l'Atlético Madrid a fixé un prix de... 200 millions d'euros pour Alvarez ! Les Colchoneros veulent envoyer un message fort à la concurrence mais aussi à leur vestiaire, afin de ne pas donner envie à d'autres joueurs de quitter le navire. Julian Alvarez continue d'être au centre du projet du club madrilène et malgré ses envies de départ, il ne sera pas invité à partir de sitôt. Le PSG est donc au courant des demandes espagnoles. Mais le club de la capitale a aussi des arguments de son côté pour avoir gain de cause dans ce dossier, qui n'est sans doute pas totalement refermé et qui dépend aussi des résultats futurs des pensionnaires du Wanda Metropolitano.