Transfert à 116 ME, cette pépite anglaise fait saliver le PSG

Le PSG a un gros coup de coeur pour une pépite anglaise qui brille en Premier League. Problème, le club de la capitale est loin d'être le seul.

Recruté en deuxième division anglaise en provenance de Blackburn en janvier 2024, Adam Wharton avait surpris en voyant Crystal Palace débourser 21 millions d’euros pour le faire venir. Surtout qu’à l’époque, le milieu de terrain n’avait que 18 ans. Mais son adaptation express à la Premier League est l’une des raisons de la réussite actuelle de Crystal Palace, qui a remporté la Coupe d’Angleterre et le Community Shield ces derniers mois.

Devenu depuis international anglais, l’élégant Wharton fait depuis tourner bien des têtes dans le Royaume. C’est simple, tous les gros bras de Premier League sont venus aux renseignements : Liverpool, Chelsea, Manchester City et Manchester United se placent en vue de l’été prochain. A l’étranger, c’est le Real Madrid qui aimerait le compter dans ses rangs. Mais TBR Football joue un nouveau club à la liste : le Paris SG bien sûr.

Un milieu de talent de 21 ans, capable de tenir le ballon et de le distribuer, costaud, technique et avec une belle marge de progression, cela intéresse forcément Luis Campos et Luis Enrique. Surtout que Crystal Palace est ouvert à une vente pour un joueur qui ne fera pas toute sa carrière chez les Eagles, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027. Le club londonien souhaite le prolonger, quitte à lui garantir un départ à l’été 2026.

Et en cas de départ, Crystal Palace compte clairement être gourmand. Selon les informations du journaliste Graeme Bailey, la comparaison avec une très grosse vente de ces dernières années est de mise. Celle de Declan Rice, vendu par West Ham à Arsenal pour 116 ME. « Ils ne vont pas jusqu’à mettre une étiquette à 116 millions d’euros sur sa tête, mais Palace croit fermement qu’ils ont un joueur unique, y compris au niveau mondial pour son âge. Et je ne suis sûr que beaucoup peuvent contester cela. Palace sait quand la vente se fera, et demandera un gros prix », a assuré le journaliste spécialisé.

Un prix très Premier League qui ne fait pas peur aux géants anglais, habitués à mettre ce genre de somme, surtout sur des joueurs anglais. Reste à voir si le PSG comptera se mettre à ce niveau sur le plan financier.