SOS buteur au PSG, Dominique Sévérac panique

Deuxième en Ligue 1 et éliminé de la Coupe de France, le PSG n’affiche pas une grande forme. La faute à la présence d’un vrai buteur au sein d’un effectif qui manque clairement d’un tueur devant les buts actuellement.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain a pu compter sur un Ousmane Dembélé quatre étoiles pour réaliser une saison historique, remportant la Ligue 1 mais aussi la Ligue des Champions et la Coupe de France. Le cru 2025-2026 sera forcément moins bon puisque les hommes de Luis Enrique ont déjà été éliminés de la Coupe de France. Le PSG est tombé dès les 16es de finale contre le Paris FC, lundi au Parc des Princes. Une défaite concédée en raison d’une inefficacité criante sur le plan offensif.

Contrairement à la saison dernière, personne ne prend pour l’instant le leadership de l’attaque du PSG dans l’efficacité et cela pose forcément un très gros problème selon Dominique Sévérac. Très critique avec le club de la capitale, qui est clairement en train de rater son début d’année 2026, le journaliste du Parisien se demande jusqu’où peut aller Paris avec une attaque si inefficace.

« Tout le monde peut marquer dans cette équipe. Mayulu a marqué à Barcelone, ils en ont mis sept contre Leverkusen… Mais il n’y a pas de buteur attitré au PSG. Le meilleur buteur c’est Ramos. Or tout le monde sait que ce n’est pas celui qui joue. C’est le meilleur buteur du club alors qu’il est remplaçant. On a vu que lorsqu’il débute, ce n’est pas ça… Ceux qui sont chargés d’animer l’attaque, ce sont Dembélé, Doué, Kvara et Barcola » a d'abord expliqué Dominique Sévérac avant de poursuivre.

Lire aussi Achraf Hakimi, le PSG prend une décision radicale

« Ces quatre joueurs ont des problèmes différents. Barcola a un problème de réalisme, Dembélé n’a toujours pas commencé sa saison, Doué a un problème de petites blessures à répétition, et Kvara est en train de enfin lancer sa saison mais ce n’est pas un vrai buteur » a commenté le journaliste dans L’Equipe du Soir. Luis Enrique doit certainement avoir quelques interrogations lui aussi, frustré par la méforme de plusieurs de ses titulaires et des difficultés de Gonçalo Ramos lorsque celui-ci est titulaire. Dembélé, Doué, Barcola et Kvaratskhelia vont en tout cas vite devoir retrouver le chemin des filets de façon régulière s’ils veulent vivre de nouvelles grandes émotions en Europe cette saison.