Arne Slot viré, ce sera la faute du PSG

Le Parc des princes est le 2° stade européen au point de vue rentabilité pendant les matchs avec les humains seulement,.
Dijaya, je n'ai pas parlé de vote ou d'élections. Relis bien ma précédente réponse pour toi.
L'énorme peut être pas. Mais pour trouver du temps de jeu, dans un club qui joue le podium et la coupe d'Europe régulièrement pourquoi pas. Moi je ni crois pas perso
Il est dans l'intérêt du mandataire de maintenir chaque club en activité
Petite question Je me rappelle plus du coup... Si le 4eme se qualifie pas pour la LDC,il est reversé en Europa League où bien ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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