Arne Slot viré, ce sera la faute du PSG

Liverpool se déplace au Parc des Princes ce mercredi soir pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds veulent profiter de la Coupe aux grandes oreilles pour sauver leur saison. Mais, Arne Slot semble déjà sur le départ cet été.

Les noms pour succéder à l’ancien technicien du Feyenoord se suivent. Cette semaine, la presse britannique a évoqué le nom de Xabi Alonso. L’Espagnol n’a pas retrouvé de banc après son échec du côté du Real Madrid. «» explique dans un premier temps TeamTalk. Une rumeur confirmée par talkSport ce mercredi. «» écrit le quotidien britannique. Cependant, aucune discussion officielle n’a eu lieu entre Alonso et Liverpool. Un temps annoncé comme candidat, Steven Gerrard a démenti les rumeurs dans le podcast Stick to Football. L'Anglais a déclaré :» Ce quart de finale de Ligue des champions face au PSG sera décisif concernant l’avenir d’Arne Slot à la tête des Reds. Liverpool ne compte qu’une seule victoire sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, contre Galatasaray lors du huitième de finale retour.