ICONSPORT_363548_0230

Arne Slot viré, ce sera la faute du PSG

Ligue des Champions08 avr. , 15:00
parNathan Hanini
0
Liverpool se déplace au Parc des Princes ce mercredi soir pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds veulent profiter de la Coupe aux grandes oreilles pour sauver leur saison. Mais, Arne Slot semble déjà sur le départ cet été.
Liverpool joue gros sur ce quart de finale de Ligue des champions ce mercredi soir du côté du Parc des Princes. Les Reds n’ont pas le droit à l’erreur sur ce match aller pour ne pas compromettre leur chance de qualification dans le dernier carré. Cinquième de Premier League, le club du bord de la Mersey est loin d’avoir validé sa qualification pour la prochaine édition. À cinq points du top 4 en championnat, les hommes d’Arne Slot sont sur courant alternatif cette année. L'entraîneur néerlandais est plus que jamais sur la sellette quelques mois après avoir remporté la Premier League. En contrat jusqu’en 2027, le natif de Bergentheim pourrait être remplacé dès cet été.

Slot menacé, Xabi Alonso pressenti

Les noms pour succéder à l’ancien technicien du Feyenoord se suivent. Cette semaine, la presse britannique a évoqué le nom de Xabi Alonso. L’Espagnol n’a pas retrouvé de banc après son échec du côté du Real Madrid. « Le départ d’Alonso du Real Madrid semble avoir mis en alerte les clubs de Premier League, dont Liverpool, qui envisagent un changement sur le banc, » explique dans un premier temps TeamTalk. Une rumeur confirmée par talkSport ce mercredi. « Xabi Alonso avait « laissé entendre qu'il cherchait à reprendre du service » et qu'il « se préparait à faire son retour » en vue de la saison prochaine, » écrit le quotidien britannique. Cependant, aucune discussion officielle n’a eu lieu entre Alonso et Liverpool. Un temps annoncé comme candidat, Steven Gerrard a démenti les rumeurs dans le podcast Stick to Football. L'Anglais a déclaré : « La plupart des appels que j’ai reçus depuis que j’ai quitté mon dernier poste concernaient des clubs de niveau Championship. » Ce quart de finale de Ligue des champions face au PSG sera décisif concernant l’avenir d’Arne Slot à la tête des Reds. Liverpool ne compte qu’une seule victoire sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, contre Galatasaray lors du huitième de finale retour.

Lire aussi

PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362532_0007
ASSE

Le plan de l'ASSE pour verrouiller Kevin Pedro

ICONSPORT_281340_0003
PSG

Comment le Parc des Princes est devenu la machine à cash du PSG

ICONSPORT_363433_0025
Bordeaux

Bordeaux en National, la magie du meilleur deuxième s'éloigne

ICONSPORT_362267_0209
Serie A

Juventus : Un duel Lewandowski-Kolo Muani à Turin

Fil Info

08 avr. , 16:00
Le plan de l'ASSE pour verrouiller Kevin Pedro
08 avr. , 15:30
Comment le Parc des Princes est devenu la machine à cash du PSG
08 avr. , 14:30
Bordeaux en National, la magie du meilleur deuxième s'éloigne
08 avr. , 14:00
Juventus : Un duel Lewandowski-Kolo Muani à Turin
08 avr. , 13:40
L'OL veut 200 chiens au Groupama Stadium
08 avr. , 13:20
PSG-Liverpool : Daniel Riolo annonce le résultat
08 avr. , 13:00
ASSE : Une énorme perte dans la course à la Ligue 1
08 avr. , 12:40
OM : Pavard viré, Marseille refuse de répondre
08 avr. , 12:20
OL : Textor c'est fini, un homme d'affaires le démasque

Derniers commentaires

L'OL veut 200 chiens au Groupama Stadium

Le Parc des princes est le 2° stade européen au point de vue rentabilité pendant les matchs avec les humains seulement,.

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

Dijaya, je n'ai pas parlé de vote ou d'élections. Relis bien ma précédente réponse pour toi.

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

L'énorme peut être pas. Mais pour trouver du temps de jeu, dans un club qui joue le podium et la coupe d'Europe régulièrement pourquoi pas. Moi je ni crois pas perso

OL : Textor c'est fini, un homme d'affaires le démasque

Il est dans l'intérêt du mandataire de maintenir chaque club en activité

OM : Pavard viré, Marseille refuse de répondre

Petite question Je me rappelle plus du coup... Si le 4eme se qualifie pas pour la LDC,il est reversé en Europa League où bien ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading