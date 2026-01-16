Six mois de fiesta au PSG, c'est fini maintenant

Le PSG reçoit le LOSC ce vendredi soir au Parc des Princes. Une réaction est attendue après l’élimination en Coupe de France, symbole d'une formation qui n'a pas encore débuté sa saison après le triomphe de l'an dernier.

Le Paris Saint-Germain a subi un premier coup dur cette semaine avec une élimination surprise en Coupe de France contre le PFC. Le club de la capitale est retombé dans certains travers, notamment en matière de finition. Cette désillusion pourrait toutefois s’avérer être un mal pour un bien pour un groupe très sollicité depuis le début de la saison.

Le PSG n’a en effet pas été épargné depuis son sacre en Ligue des champions. Pour de nombreux observateurs, le club parisien est désormais pleinement lancé dans sa saison, après avoir dû composer avec les conséquences de ce titre historique. Entre les matchs de prestige, les célébrations et le calendrier musclé, il a été dur de se remettre au travail. Ce n’est pas Dave Appadoo qui dira le contraire.

Un PSG enfin lancé ?

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet indiqué : « Il fallait renforcer l'équipe l'été dernier. (...) J'ai l'impression que le PSG a célébré sa saison dernière pendant 6 mois et là il se remet en cannes. Ils sont encore sur les conséquences de la saison dernière. Ils basculent dans la vraie saison et la conquête. Cela change beaucoup de choses. Ils sont en train de se reconstituer au niveau du groupe et de sa forme. Dembélé est en train de retrouver des cannes. Les seuls matchs cette saison où ils ont été bons, c'était en Ligue des champions ».

Lire aussi Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG

Le PSG va devoir commencer à envoyer des messages forts, aussi bien sur la scène nationale qu’européenne. Cette fin de mois de janvier s’annonce comme un énorme test pour les hommes de Luis Enrique. Cela débutera dès ce vendredi soir avec la réception du LOSC. Attention toutefois au piège pour les Franciliens, moins souverains cette saison en championnat et contraints de composer avec la rude concurrence de Lens.