Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé, l'homme qui valait 100 ME

PSG13 oct. , 21:30
parHadrien Rivayrand
Le PSG a presque tout raflé la saison passée et a vu Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or. Forcément une fierté pour tout un club. 
Le Paris Saint-Germain a réalisé son rêve la saison passée en remportant la Ligue des champions. Luis Enrique aura réussi son pari, à savoir celui de miser sur la jeunesse et un collectif sans grosses stars. Parmi les joueurs qui auront crevé l'écran : Ousmane Dembélé. L'international français a même récemment décroché le Ballon d'Or. Le PSG peut encore s'avancer confiant cette saison alors que son ossature n'a presque pas changé. Mais forcément, les champions d'Europe seront plus attendus que jamais. Surtout que la plupart des joueurs parisiens ont vu leur valeur exploser. 

Dembélé encore en tête 

Ces dernières heures, Transfermarkt a en effet dévoilé les nouvelles valorisations des joueurs du Paris Saint-Germain. Il apparaît notamment qu'Ousmane Dembélé est désormais le joueur parisien avec la plus grosse valeur marchande. Le Ballon d'Or 2025 est désormais estimé à 100 millions d'euros. A 28 ans, l'ancien du Barça est bien à son meilleur niveau. Suivent Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué (90 millions d'euros). Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont eux valorisés à respectivement 75 millions d'euros et 80 millions d'euros. Luis Enrique sait que le plus dur reste à faire, avec la confirmation d'une saison historique. Garder un vestiaire concerné ne sera pas des plus faciles. 

Mais les joueurs parisiens, à l'instar d'Ousmane Dembélé ou encore Fabian Ruiz, ont récemment prévenu leurs adversaires : ils ne sont pas du tout rassasiés. D'ailleurs, le PSG a parfaitement commencé sa nouvelle campagne de Ligue des champions, en battant notamment l'Atalanta et le FC Barcelone. Mardi soir prochain, le club de la capitale sera sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour tenter de poursuivre son sans-faute. Surtout que le PSG a hérité d'un tirage extrêmement complexe sur le papier. 
Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

J'ai décidé de faire des applaudissement de l'article quand cest a charge contre lyon parceque je trouve ca plutôt cool

Islande-France : Un point c'est tout

Pourtant tu dis plus haut qu'Mbappé semble indispensable aux bleus ^^

Islande-France : Un point c'est tout

Analyse simpliste.

Islande-France : Un point c'est tout

Deux coups de massue aux pires moments ces deux buts Islandais.

La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée

Et de rien pour les buteurs hein, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

