le psg s active pour virer safonov iconsport 267396 0168 397791

Safonov prépare déjà son départ du PSG

PSG09 déc. , 19:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG ne fera pas de folies cet hiver lors du marché des transferts. Cependant, le club de la capitale pourrait observer quelques départs, dont celui de Matvey Safonov.
Le Paris Saint-Germain dispute un match important de Ligue des champions ce mercredi soir sur la pelouse de Bilbao. Les hommes de Luis Enrique ont l’occasion de faire un grand pas vers les huitièmes de finale en cas de succès face à la formation basque. Pour ce déplacement en Espagne, Luis Enrique devrait aligner Matvey Safonov. Lucas Chevalier n’étant pas remis de sa blessure à la cheville, l’international russe apparaît comme l’option la plus crédible, d’autant qu’il reste sur une très bonne prestation en Ligue 1 contre le Stade Rennais. Mais l’ancien joueur de Krasnodar souhaiterait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent au PSG. Un départ n’est donc pas à exclure.

Safonov proche d'un départ du PSG ? 

Selon les informations du média russe Sov Sport, Safonov ne manquera en tout cas pas de propositions cet hiver s'il veut quitter les champions d'Europe. Plusieurs clubs d'Arabie saoudite sont dans le coup pour le récupérer, tout comme Galatasaray et le Spartak Moscou. Des clubs qui sont des options pour cet hiver mais aussi l'été prochain. Safonov va, avant de faire un choix pour son avenir, devoir se montrer à la hauteur lorsque le Paris Saint-Germain fait appel à lui. 

Lire aussi

PSG : Ayyoub Bouaddi à Paris, la douche froidePSG : Ayyoub Bouaddi à Paris, la douche froide
À noter que Matvey Safonov est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029. Il pourrait rapporter près de 20 millions d’euros au club de la capitale en cas de vente, un montant conséquent au regard du faible nombre de matchs qu’il a disputés sous le maillot francilien. À 26 ans, Safonov souhaite davantage de responsabilités et pensait que le récent départ de Gianluigi Donnarumma lui offrirait une concurrence plus ouverte avec Lucas Chevalier, lequel ne réalise d’ailleurs pas des débuts rêvés avec les champions de France en titre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279506_0001
Ligue des Champions

Monaco - Galatasaray : les compos (21h sur C+Sport)

ICONSPORT_278179_0206
Ligue des Champions

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Fil Info

19:56
Monaco - Galatasaray : les compos (21h sur C+Sport)
19:54
Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)
19:00
L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer
19:00
TV : Union Saint-Gilloise - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:30
Séisme au PSG, le nom de Luis Enrique murmuré au Real Madrid
18:00
Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv
17:40
CdM 2026 : La décision de M6 qui va faire hurler
17:30
YL : 5-0, Monaco qualifié haut la main

Derniers commentaires

CdM 2026 : La décision de M6 qui va faire hurler

comme si on en doutait... ca sera la pause fraicheur pour nous aussi, ravitaillement de bieres!

OL : Le transfert de Morton prend forme

Mon cher gros malin, quand on dit ce que tu as dit, c'est qu'on estime que le joueur vaut donc le double. Merci de m'avoir lu et grand merci pour ta précédente réponse....

OL : Le transfert de Morton prend forme

Donc toi tu prends tout au 1er degré? Interessant :) Apres a 40M ca veut dire que je fais le reste du corps gratos, bonne affaire je trouve

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

je ne pense pas qu'il rejoue au foot

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

Tel aviv a besoin d'un défenseur central . Le sien est gravement blessé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading