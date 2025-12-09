Safonov prépare déjà son départ du PSG

Le PSG ne fera pas de folies cet hiver lors du marché des transferts. Cependant, le club de la capitale pourrait observer quelques départs, dont celui de Matvey Safonov.

Le Paris Saint-Germain dispute un match important de Ligue des champions ce mercredi soir sur la pelouse de Bilbao. Les hommes de Luis Enrique ont l’occasion de faire un grand pas vers les huitièmes de finale en cas de succès face à la formation basque. Pour ce déplacement en Espagne, Luis Enrique devrait aligner Matvey Safonov. Lucas Chevalier n’étant pas remis de sa blessure à la cheville, l’international russe apparaît comme l’option la plus crédible, d’autant qu’il reste sur une très bonne prestation en Ligue 1 contre le Stade Rennais. Mais l’ancien joueur de Krasnodar souhaiterait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent au PSG . Un départ n’est donc pas à exclure.

Safonov proche d'un départ du PSG ?

Selon les informations du média russe Sov Sport, Safonov ne manquera en tout cas pas de propositions cet hiver s'il veut quitter les champions d'Europe. Plusieurs clubs d'Arabie saoudite sont dans le coup pour le récupérer, tout comme Galatasaray et le Spartak Moscou. Des clubs qui sont des options pour cet hiver mais aussi l'été prochain. Safonov va, avant de faire un choix pour son avenir, devoir se montrer à la hauteur lorsque le Paris Saint-Germain fait appel à lui.

À noter que Matvey Safonov est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029. Il pourrait rapporter près de 20 millions d’euros au club de la capitale en cas de vente, un montant conséquent au regard du faible nombre de matchs qu’il a disputés sous le maillot francilien. À 26 ans, Safonov souhaite davantage de responsabilités et pensait que le récent départ de Gianluigi Donnarumma lui offrirait une concurrence plus ouverte avec Lucas Chevalier, lequel ne réalise d’ailleurs pas des débuts rêvés avec les champions de France en titre.