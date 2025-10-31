Rayan au PSG pour 40 ME, la trouvaille du mercato

Une pépite brésilienne à Paris cet hiver, c'est possible. Vasco de Gama a envoyé l'addition aux clubs intéressés par son jeune et puissant attaquant Rayan.

L’été dernier, le PSG était déjà au coeur des rumeurs pour un attaquant prometteur, même si finalement le club de la capitale n’a pas bougé son petit doigt. Aujourd’hui, les dirigeants parisiens doivent tout de même constater qu’ils tirent sur la corde de leurs stars offensives, et cela se ressent avec une infirmerie qui n’est clairement pas aussi vide que la saison dernière. Le timing est donc idéal pour s’offrir un renfort prometteur en attaque.

Rayan, Vasco demande 40 ME

Et cela tombe bien, un joueur très apprécié par Luis Campos, est mis en vente pour cet hiver. Le média NT Vascainos, qui comme son nom l’indique suit l’actualité du Vasco de Gama, révèle que le club de Rio de Janeiro vient de refuser une offre de 25 millions de la part du Bétis Séville pour Rayan. Le jeune brésilien crève l’écran ces dernières semaines, avec 11 buts sen 27 matchs de Serie A.

Capable de jouer à tous les postes de l’attaque, il voit sa valeur grimper à mesure qu’il enchaine les prestations solides. Vasco est d’accord pour le vendre cet été, mais l’intérêt d’Arsenal, de Tottenham et du PSG a surtout eu comme conséquence de faire grimer les enchères. Résultat, tout le monde connait désormais le tarif selon le média carioca : 40 millions d’euros.

Une belle somme pour s’offrir l’international U20 du Brésil, qui possède un contrat l’emmenant jusqu’en décembre 2026 seulement. Autant dire qu’il n’aura plus qu’un an de contrat au mois de janvier prochain, et que son transfert ne fait guère de doute. Très prévenant, Vasco de Gama a néanmoins fait monter sa clause libératoire à 70 millions d’euros quand Rayan a commencé à exploser même le compte brésilien souligne que 40 millions d’euros est bien la somme réclamée pour le joueur de 19 ans.