Rayan au PSG pour 40 ME, la trouvaille du mercato

PSG31 oct. , 16:00
parGuillaume Conte
Une pépite brésilienne à Paris cet hiver, c'est possible. Vasco de Gama a envoyé l'addition aux clubs intéressés par son jeune et puissant attaquant Rayan. 
L’été dernier, le PSG était déjà au coeur des rumeurs pour un attaquant prometteur, même si finalement le club de la capitale n’a pas bougé son petit doigt. Aujourd’hui, les dirigeants parisiens doivent tout de même constater qu’ils tirent sur la corde de leurs stars offensives, et cela se ressent avec une infirmerie qui n’est clairement pas aussi vide que la saison dernière. Le timing est donc idéal pour s’offrir un renfort prometteur en attaque. 

Rayan, Vasco demande 40 ME

Et cela tombe bien, un joueur très apprécié par Luis Campos, est mis en vente pour cet hiver. Le média NT Vascainos, qui comme son nom l’indique suit l’actualité du Vasco de Gama, révèle que le club de Rio de Janeiro vient de refuser une offre de 25 millions de la part du Bétis Séville pour Rayan. Le jeune brésilien crève l’écran ces dernières semaines, avec 11 buts sen 27 matchs de Serie A.
Capable de jouer à tous les postes de l’attaque, il voit sa valeur grimper à mesure qu’il enchaine les prestations solides. Vasco est d’accord pour le vendre cet été, mais l’intérêt d’Arsenal, de Tottenham et du PSG a surtout eu comme conséquence de faire grimer les enchères. Résultat, tout le monde connait désormais le tarif selon le média carioca : 40 millions d’euros. 
Une belle somme pour s’offrir l’international U20 du Brésil, qui possède un contrat l’emmenant jusqu’en décembre 2026 seulement. Autant dire qu’il n’aura plus qu’un an de contrat au mois de janvier prochain, et que son transfert ne fait guère de doute. Très prévenant, Vasco de Gama a néanmoins fait monter sa clause libératoire à 70 millions d’euros quand Rayan a commencé à exploser même le compte brésilien souligne que 40 millions d’euros est bien la somme réclamée pour le joueur de 19 ans.  
Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Europe......respectez vous un peu 🤣

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Que de rage mon pauvre 😐

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ca amuse la galerie quelques mois et vend un peu le championnat c'est pas plus mal 🤭

PSG : Khvicha Kvaratskhelia salement accusé par L’Equipe

Ou comment se contredire. S'il tire la langue c'est bien qu'il ne peut pas être à fond à chaque match !

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Dans ce texte tout avoir avec les parichiens puisque les performances des autres équipes sont jugées en fonction de celles du qsg

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

