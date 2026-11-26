Préféré à Ousmane Dembélé pour démarrer face à l’AS Roma mercredi soir en Ligue des Champions, Ferran Torres a livré une prestation très inquiétante, à l’heure où le secteur offensif du PSG est décimé.

Le Paris Saint-Germain va avoir besoin de lui. Après les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, Ferran Torres va automatiquement bénéficier d’un temps de jeu bien plus important dans les semaines à venir. La capacité de l’Espagnol à s’imposer comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique sera d’ailleurs l’un des facteurs qui poussera le PSG ou non à recruter au mois de janvier. La performance livrée par le champion du monde 2026 face à l’AS Roma ce mercredi en Ligue des Champions ne risque pas de rassurer la direction parisienne. Aligné à la pointe de l’attaque parisienne en lieu et place de Dembélé, l’ancien Barcelonais a tout raté ou presque.

L’Equipe ne l’a d’ailleurs pas raté avec un impitoyable 3/10, résumant parfaitement son match à l’envers. « Que faut-il sauver de son match ? Quelques relais, une ou deux prises de vitesse dans la profondeur. Et ? C'est tout. Le match de l'Espagnol reste trop pauvre pour un joueur de sa dimension. Son positionnement régulier à gauche ne l'a pas aidé mais quand même. Il ne touche que 31 ballons et est remplacé par O. Dembélé (62e), buteur sur son premier ballon » commente le quotidien national, très inquiet par la prestation livrée par Ferran Torres face à l’intensité mise par les défenseurs de l’AS Roma.

Torres, un match à l'envers contre Rome

Malgré des statistiques correctes depuis son arrivée en France (8 buts, 1 passe décisive), l’ancien attaquant de Manchester City ne parvient pas à s’imposer aux yeux de Luis Enrique. Avant la cascade de blessures dans le secteur offensif du PSG, l’Espagnol bénéficiait d’ailleurs d’un temps de jeu de plus en plus faible. Ce n’est pas un hasard, Luis Enrique n’étant pas satisfait de ses prestations à ce stade. Un constat qui va probablement s’accentuer après le match totalement raté de Ferran Torres contre la Roma, et qui va probablement nourrir encore davantage la réflexion des décideurs parisiens à quelques semaines du mercato hivernal.