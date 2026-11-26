Le coup de gueule de Florian Thauvin à l’issue de la défaite du RC Lens à Leipzig mardi soir a fait des éclats dans le vestiaire des Sang et Or. L’ancien Marseillais est contesté dans son rôle de capitaine.

Florian Thauvin a probablement dépassé les bornes mardi soir sur Canal+ après la nouvelle défaite du RC Lens en Ligue des Champions sur la pelouse de Leipzig (3-1). Fataliste et visiblement dépité par le niveau de ses coéquipiers, l’ancien Marseillais a répondu en moins de 20 secondes à Dominique Armand . Dès le lendemain, le capitaine lensois s’est excusé sur l’antenne de Canal+, avouant que son attitude n’avait pas été la bonne et que dans son rôle de capitaine, il n’aurait probablement pas dû agir de la sorte.

Des excuses bienvenues, mais qui n’ont pas calmé la colère de ses coéquipiers au sein du vestiaire du RC Lens. Selon les informations de L’Equipe, l’attitude de Florian Thauvin a fortement déplu dans le Nord, où ses coéquipiers lui en tiennent rigueur. « Son arrogance a pris trop d'ampleur et des joueurs l'ont compris. Il performe mais il ne montre pas le droit chemin. Il lui est arrivé de ne pas respecter les plans de jeu, de les critiquer devant les autres. Ce n'est jamais de sa faute » assure un connaisseur du vestiaire lensois dans les colonnes du quotidien national.

Nos confrères assurent par ailleurs que la « Thauvin dépendance » (7 buts, 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) agace certains de ses coéquipiers, qui estiment être considérés comme des seconds couteaux. Dans ce contexte de plus en plus tendu, l’avenir immédiat de Florian Thauvin pose question. L’ancien Marseillais est sous contrat jusqu’en 2028 et au sein du club, on assure que le gaucher de 34 ans n’a aucunement l’intention de partir.

Reste que si les tensions ne s’apaisent pas rapidement, le natif d’Orléans pourrait manifester rapidement l’envie d’aller voir ailleurs. Un départ qui ferait très mal sportivement à Lens au vu de l’importance de Thauvin mais qui ne chagrinerait pas tant que cela une bonne partie de ses coéquipiers au vu des révélations glaçantes de L’Equipe.