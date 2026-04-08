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Fabian Ruiz (PSG)

« Fabian Ruiz ne veut pas jouer », tensions au PSG

PSG08 avr. , 17:40
parCorentin Facy
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Absent du groupe contre Toulouse ce week-end, Fabian Ruiz est une fois de plus forfait pour la réception de Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions. Un cas qui commence à irriter au sein du PSG.
Absent des terrains depuis le déplacement sur la pelouse du Sporting Portugal le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz met un temps fou à revenir. A quelques semaines de la Coupe du monde, l’international espagnol commence à donner au sein du Paris Saint-Germain la sensation de se gérer pour être certain de ne pas manquer le Mondial avec la Roja. Tout proche d’un retour contre Toulouse le week-end dernier, l’ex-milieu de terrain de Naples a finalement manqué le match face au TFC.

Premières crispations au PSG autour de Ruiz

Il n’est pas non plus dans le groupe pour la réception de Liverpool ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des Champions. La crispation commence à gagner la direction parisienne puisque sur les images du genou de Fabian Ruiz, le staff médical du PSG ne voit plus rien qui l’empêche de reprendre l’entraînement et la compétition. De quoi provoquer un réel problème en interne comme l’a souligné Loïc Tanzi dans l’Equipe de Greg sur l’Equipe du Soir.
« Il y a une certitude, c’est qu’il dit et il répète que tant qu’il a mal et qu’il a des douleurs, il ne veut pas jouer. La moindre petite douleur, il ne veut même pas s’entraîner. On pensait la semaine dernière qu’il allait revenir contre Toulouse pour jouer ensuite contre Liverpool. Ca n’a pas été le cas. Luis Enrique dit que tout le monde est content mais au club, certains ne sont pas contents. Sur les images, il n’y a plus rien. Il n’y a que les sensations du joueur qui, aujourd’hui, ne se sent pas de s’entraîner. Ce cas est archi-flou. On nous a dit la semaine dernière qu’il était capable de jouer contre Toulouse. Il a été touché au genou, mais on ne sait pas ce qu’il a exactement » a analysé le journaliste de L’Equipe, très bien informé sur le Paris Saint-Germain et qui se demande quand Fabian Ruiz retrouvera les terrains.

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Très flou à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique a simplement expliqué que « quand un joueur est blessé, on doit attendre et sentir comment le joueur se sent ». Une patience de façade qui risque de ne pas durer si Fabian Ruiz prolonge trop longtemps son abonnement à l’infirmerie.
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Oui c'est clair que c'est évident 🙏 heureusement qu'il y a des gens comme vous deux sinon le monde serait si triste 🤣 Tu m'indiqueras les sites pour les personne à 100k comme ça je saurai où faut que j'aille et où il ne faut pas que je mette les pieds 😂

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