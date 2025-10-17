ICONSPORT_273928_0068

PSG : Zaïre-Emery enfin au top, la raison est hilarante

PSG17 oct. , 23:00
parCorentin Facy
Capitaine et positionné devant la défense ce vendredi contre Strasbourg, Warren Zaïre-Emery a réalisé son meilleur match depuis longtemps avec le PSG.
Le Paris Saint-Germain va-t-il enfin retrouver le vrai Warren Zaïre-Emery ? Depuis de longs mois, les prestations de l’international français sont décevantes, au point que l’on se demande si le Titi formé au PSG va réussir à retrouver le niveau qui était le sien lors de son explosion en Ligue 1. Neutre dans ses performances, le jeune homme de 18 ans semblait connaître un très gros coup de mou, lequel a duré dans le temps. Mais ce vendredi face à Strasbourg (3-3), « WZE » a peut-être prouvé qu’il avait les ressources et le niveau pour revenir au top. Capitaine et seul véritable milieu défensif aligné par Luis Enrique, il a sans doute été l’un des meilleurs Parisiens au Parc des Princes. Une performance saluée par les internautes sur X, lesquels sont nombreux à s’amuser d’un constat : le retour en forme de Warren Zaïre-Emery tombe au moment où le joueur parisien est redevenu célibataire.
« Je vais faire une compil sur Warren Zaire-Emery, j’attendais de tweeter ça depuis un moment… match de PATRON », « Zaire-Emery sort un match de bonhomme », « Zaïre-Emery le match de patron. L'un des seuls au niveau ce soir », « Je pense que pour être un Homme accompli professionnellement parlant, il ne faut pas avoir de femme à ces côtés et Zaïre-Emery est en train de nous remontrer que cette théorie est vraie », « Zaïre Emery depuis qu’il est plus avec sa meuf… », « Warren Zaïre-Emery célibataire c’est fort les frères », « Le début de match de Zaïre-Emery. Il est de retour.. » ou encore « Donc la théorie sur Zaire Emery étais vraie » peut-on lire sur X, où l’on s’étonne de cette coïncidence. Du côté de Luis Enrique, on se réjouira en tout cas de revoir le numéro 33 à un tel niveau alors que l’on ne peut pas dire que Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves aient énormément de concurrence dans l’entrejeu au PSG cette saison.
W. Zaire Emery

W. Zaire Emery

FranceFrance Âge 19 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
