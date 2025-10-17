PSG : Zaïre-Emery enfin au top, la raison est hilarante

encore un titre a la vas comme je te pousse, ou il attend l'uefa de pied ferme, il essaie juste de comprendre, si l'uefa sanctionne le joueur, il l'a fermera et c'est tout
Tu m'as demandé si 13 était mon QI taleur.... Vu la teneur de ta façon de réfléchir, je ne devrais pas trop forcer pour m'élever devant toi si on devait passer des tests de QI toi et moi. Mais peu importe, j'ai rien à te prouver...
Ouais rigolo, je vais t'apprendre qqch on dirait : des supps de l'OM tu n'en as pas que dans le 13 ....
L OM bat des nuls ou des equipes B 🤣
Demain, on est leader :)) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 le 13 par hazard
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
📊 Les statistiques de Warren Zaïre-Emery contre Strasbourg : ⏱️ 96 min. jouées ⚽️ 99% passes réussies (83/84) 🪄 100% dribbles réussis (1/1) 💪 44 % duels gagnés (4/9) ❌ 3 ballons perdus ⚡️ 8 ballons récupérés ✅ 1 interception WZE en confiance c’est du très haut niveau, un