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PSG : Zabarnyi c’est fini, le sketch a assez duré

PSG19 avr. , 22:58
parGuillaume Conte
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Avec son défenseur central ukrainien titulaire, le PSG vit presque toujours un enfer. Ce fut encore le cas ce dimanche face à Lyon, et Illya Zabarnyi est pointé du doigt.
Le PSG avait décidé de beaucoup faire tourner pour la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir au Parc des Princes. Ce n’et pas la première fois de la saison, mais cette fois-ci, ça s’est terminé en punition avec la victoire 2-1 de l’OL. Les Lyonnais auraient pu creuser l’écart dans une première période où la différence s’est faite sentir, même s’il manquait aussi du beau monde à Lyon. Mais en défense, le PSG a pris l’eau et les suiveurs du club de la capitale se sont demandés si ce n’était pas le dernier match d’Illya Zabarnyi sous le maillot parisien.
L’Ukrainien, déjà souvent fautif cette saison, a pris l’eau de toute part, que ce soit dans l’axe sur les ballons compliqués à négocier dans son dos, ou quand il s’est aventuré sur le côté en duel avec un Afonso Moreira déchainé. L’ancien de Bournemouth ne vaut clairement pas les 70 ME dépensés pour le faire venir et il est en train de terminer une saison très compliquée.
A l’heure où le départ de Marquinhos est souvent évoqué, Zabarnyi est en train de rendre le capitaine brésilien totalement indispensable. Les réactions à sa performance ont en tout cas été sans pitié de la part des fans du PSG. « Zabarnyi ne doit plus jamais enfiler le maillot du psg », « Le PSG a perdu de 5 de ses 9 derniers matchs officiels lorsque Illia Zabarnyi a été présent sur la pelouse », « il est titulaire on perd c’est simple », « Zabarnyi doit être viré », « faut pas que Marquinhos parte avec cette doublure-là », « Zabarnyi est le pire joueur de l’histoire du PSG », ont balancé des supporters parisiens désabusés par le niveau affiché par leur défenseur central.
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