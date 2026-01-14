ICONSPORT_280158_0418 (1)

PSG : Vitinha, la vérité éclate sur sa clause secrète à 90ME

14 janv.
Corentin Facy
L’Espagne s’enflamme ces derniers jours autour de l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha. La presse a même évoqué une possible clause permettant au club merengue de recruter le Portugais pour seulement 90 ME.
Le Real Madrid appréciait beaucoup Fabian Ruiz, mais la signature de l’international espagnol au sein de la Casa Blanca a pris du plomb dans l’aile. Et pour cause, l’ancien joueur de Naples va prolonger son contrat de deux années supplémentaires avec le PSG, soit jusqu’en juin 2029. Le Real va donc devoir oublier cette piste pourtant très séduisante. Dans un monde idéal, Florentino Pérez rêverait de se consoler avec un autre joueur du Paris Saint-Germain.

Vitinha pour 90 ME, fin du rêve pour le Real

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole ne cesse d’évoquer l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Les dirigeants du club merengue estiment que l’international portugais est actuellement le meilleur joueur au monde et que son profil de milieu de terrain organisateur très technique manque cruellement au sein de l’effectif à présent dirigé par Alvaro Arbeloa. Ces dernières semaines, la presse espagnole a même révélé une information très surprenant en affirmant que Vitinha disposait dans son contrat d’une clause secrète permettant aux clubs intéressés de le recruter pour seulement 90 millions d’euros.
L’information n’avait pas manqué de surprendre et pour cause, elle n’est pas exacte. Le site Defensa Central le confirme en douchant les espoirs des supporters du Real Madrid. Nos confrères l’affirment, « de telles clauses n’existent pas dans les contrats en Ligue 1 ». Il est donc impossible pour le Real Madrid de l’activer et de compter sur ce levier pour attirer Vitinha du côté de Santiago Bernabeu l’été prochain. Cela ne veut pas dire que le Real va définitivement zapper la piste Vitinha, mais un transfert sera beaucoup plus difficile à conclure.

Pour son joyau portugais, le PSG réclamera sans doute une somme bien plus importante, certainement plus proche des 200 millions d’euros. Surtout, la priorité absolue de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos est de conserver l’ancien joueur du FC Porto, véritable pièce maîtresse de l’équipe de Luis Enrique. L’été prochain, il faudrait un vrai tremblement de terre pour voir Vitinha faire ses valises. Un constat d’autant plus valable que le joueur de 25 ans n’a jamais exprimé son envie de quitter le PSG à court terme.
