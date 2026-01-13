ICONSPORT_282221_0260

PSG : Vitinha attaqué, Le Parisien se défoule

PSG13 janv. , 11:00
parCorentin Facy
1
Grosse surprise au Parc des Princes lundi soir avec l’élimination du PSG en 16e de finale de la Coupe de France face au Paris FC. Un match durant lequel les cadres parisiens n’ont pas assuré, à l’image de Vitinha.
Vainqueur du Trophée des champions dans la douleur jeudi soir, le Paris Saint-Germain avait un nouveau match de coupe au programme ce lundi au Parc des Princes. Il s’agissait cette fois de la Coupe de France avec un 16e de finale contre le Paris FC, un adversaire qui avait embêté le PSG quelques jours plus tôt en Ligue 1 avec une courte victoire 2-1 des hommes de Luis Enrique. Une fois de plus, le voisin du Paris SG a posé des problèmes aux coéquipiers de Vitinha.
Au point de réaliser l’exploit puisque le PFC l’a emporté au Parc (0-1), se qualifiant pour les 8es de finale et éliminant le tenant du titre. Une performance rendue possible par les innombrables manqués de Ramos, Barcola et compagnie. Mais dans son édition du jour, Le Parisien ne s’est pas contenté de tirer à boulets rouges contre les attaquants parisiens, bien trop inefficaces lundi soir. Le quotidien régional a également tapé sur Vitinha, titulaire et capitaine, qui n’a pas livré une performance au niveau attendu dans ce match.

Vitinha et les cadres du PSG prennent cher

« Les cadres ont montré des limites inquiétantes, à l’image de Vitinha dont l’influence aura été trop limitée dans l’entrejeu » écrit notamment le journal francilien dans son édition du jour. D’autres cadres du Paris Saint-Germain sont égratignés après cette élimination surprise dès les 16es de finale. « Fabian Ruiz a également été l’ombre de lui-même en fuyant les trente derniers mètres, incapable de mettre du rythme dans l’orientation du jeu. Que dire alors des multiples occasions gâchées par Bradley Barcola, du manque de flair de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque ou du face-à-face manqué par Ousmane Dembélé (71e) qui avait l’ouverture du score au bout du pied » regrettent nos confrères.

Autrement dit, le PSG a été lâché par trop d’individualités ce lundi soir pour espérer une qualification face à une conquérante équipe du Paris FC, qui a tenu bon avant de placer la contre-attaque fatale conclue par Ikoné à un quart d’heure de la fin. Une « claque » comme l’a confié Senny Mayulu dont le PSG devra se remettre dès vendredi avant la réception de Lille en Ligue 1 dans le choc de la 18e journée.
1
Derniers commentaires

Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions

tu t es trompé de marché la

TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Je suis obligé d'applaudir plusieurs fois.. Aubam est resté chez lui au chaud pour ce match, mais il apparaît titulaire dans la compo de F01, comme paixao d'ailleurs... Ne changez rien 😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

dans ce cas oui Gouiri en 9,5. et Aubam en 9. Dans tous les cas, DZ n utilise pas Greenwood avec ses points forts. la vitesse et le dribble. il recoit le ballon a l arret. des qu il accelere , il passe tout le monde. Donc meme sur l aile, il pourrait etre tellement plus fort avec un jeu different

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

À chaque fois qu'il a été positionnéen 10, je n'ai pas senti Greenwood très à l'aise. Par contre Gouiri oui. Mais poser 20M sur cet inconnu, j'espère que ça en vaudra le coup.

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

ok. t en comptes combien au. juste?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

