PSG : Vitinha attaqué, Le Parisien se défoule

Grosse surprise au Parc des Princes lundi soir avec l’élimination du PSG en 16e de finale de la Coupe de France face au Paris FC. Un match durant lequel les cadres parisiens n’ont pas assuré, à l’image de Vitinha.

Vainqueur du Trophée des champions dans la douleur jeudi soir, le Paris Saint-Germain avait un nouveau match de coupe au programme ce lundi au Parc des Princes. Il s’agissait cette fois de la Coupe de France avec un 16e de finale contre le Paris FC, un adversaire qui avait embêté le PSG quelques jours plus tôt en Ligue 1 avec une courte victoire 2-1 des hommes de Luis Enrique. Une fois de plus, le voisin du Paris SG a posé des problèmes aux coéquipiers de Vitinha.

Au point de réaliser l’exploit puisque le PFC l’a emporté au Parc (0-1), se qualifiant pour les 8es de finale et éliminant le tenant du titre. Une performance rendue possible par les innombrables manqués de Ramos, Barcola et compagnie. Mais dans son édition du jour, Le Parisien ne s’est pas contenté de tirer à boulets rouges contre les attaquants parisiens, bien trop inefficaces lundi soir. Le quotidien régional a également tapé sur Vitinha, titulaire et capitaine, qui n’a pas livré une performance au niveau attendu dans ce match.

Vitinha et les cadres du PSG prennent cher

« Les cadres ont montré des limites inquiétantes, à l’image de Vitinha dont l’influence aura été trop limitée dans l’entrejeu » écrit notamment le journal francilien dans son édition du jour. D’autres cadres du Paris Saint-Germain sont égratignés après cette élimination surprise dès les 16es de finale. « Fabian Ruiz a également été l’ombre de lui-même en fuyant les trente derniers mètres, incapable de mettre du rythme dans l’orientation du jeu. Que dire alors des multiples occasions gâchées par Bradley Barcola, du manque de flair de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque ou du face-à-face manqué par Ousmane Dembélé (71e) qui avait l’ouverture du score au bout du pied » regrettent nos confrères.

Lire aussi 70 ME jetés par la fenêtre, le PSG tremble

Autrement dit, le PSG a été lâché par trop d’individualités ce lundi soir pour espérer une qualification face à une conquérante équipe du Paris FC, qui a tenu bon avant de placer la contre-attaque fatale conclue par Ikoné à un quart d’heure de la fin. Une « claque » comme l’a confié Senny Mayulu dont le PSG devra se remettre dès vendredi avant la réception de Lille en Ligue 1 dans le choc de la 18e journée.