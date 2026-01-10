PSG : Une révélation de la CAN est déjà prête à signer

Grande révélation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le jeune Ivoirien Chris Inao Oulaï a lancé un appel au football français. Le milieu de Trabzonspor rêve d’évoluer en Ligue 1, et plus particulièrement au Paris Saint-Germain.

A seulement 19 ans, Chris Inao Oulaï vit déjà un grand moment dans sa carrière. Le milieu de terrain dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire et tient l’opportunité de remporter son premier titre. Il s’agirait d’une sacrée ligne au palmarès de ce jeune talent méconnu en France malgré son récent passage dans l’Hexagone.

Avant son transfert à Trabzonspor l’été dernier, l’Ivoirien portait le maillot du Sporting Club de Bastia. Ses performances avaient convaincu le club turc de miser 5,5 millions d’euros pour l’attirer. Mais aucun pensionnaire de Ligue 1 ne s’était manifesté. Pourtant, Chris Inao Oulaï admet qu’il rêve d’évoluer au sein de l’élite française.

Il y a des gens qui trouvent ça bizarre mais moi j'aime bien la Ligue 1, a confié l'ancien Bastiais dans un entretien accordé au média Bideew Sports. Moi je ne suis pas attiré par la Premier League, non. Moi j'aime bien la Ligue 1. » Et plus particulièrement son champion en titre. « Un club qui me fait rêver ? Le PSG, a-t-il répondu sans la moindre hésitation. J'aime bien ce nouveau PSG-là qui joue vraiment bien. Pourquoi je n'ai eu assez de visibilité en Ligue 2 ? Ça, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, personne n'est venu me chercher là-bas.

Quelques mois après son envol, son appel du pied et ses prestations au Maroc pourraient bien attirer l’attention. D’autant que le sélectionneur des Eléphants Emerse Faé l’a installé dans son onze de départ depuis le troisième match de la phase de groupes contre le Gabon (3-2), lorsque Chris Inao Oulaï avait été élu homme du match.