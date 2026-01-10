Christ Inao Oulaï

PSG : Une révélation de la CAN est déjà prête à signer

PSG10 janv. , 17:20
parEric Bethsy
Grande révélation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le jeune Ivoirien Chris Inao Oulaï a lancé un appel au football français. Le milieu de Trabzonspor rêve d’évoluer en Ligue 1, et plus particulièrement au Paris Saint-Germain.
A seulement 19 ans, Chris Inao Oulaï vit déjà un grand moment dans sa carrière. Le milieu de terrain dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire et tient l’opportunité de remporter son premier titre. Il s’agirait d’une sacrée ligne au palmarès de ce jeune talent méconnu en France malgré son récent passage dans l’Hexagone.
Avant son transfert à Trabzonspor l’été dernier, l’Ivoirien portait le maillot du Sporting Club de Bastia. Ses performances avaient convaincu le club turc de miser 5,5 millions d’euros pour l’attirer. Mais aucun pensionnaire de Ligue 1 ne s’était manifesté. Pourtant, Chris Inao Oulaï admet qu’il rêve d’évoluer au sein de l’élite française.
« Il y a des gens qui trouvent ça bizarre mais moi j’aime bien la Ligue 1, a confié l’ancien Bastiais dans un entretien accordé au média Bideew Sports. Moi je ne suis pas attiré par la Premier League, non. Moi j’aime bien la Ligue 1. » Et plus particulièrement son champion en titre. « Un club qui me fait rêver ? Le PSG, a-t-il répondu sans la moindre hésitation. J'aime bien ce nouveau PSG-là qui joue vraiment bien. Pourquoi je n'ai eu assez de visibilité en Ligue 2 ? Ça, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, personne n'est venu me chercher là-bas. »

Lire aussi

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problèmeCAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problème
Quelques mois après son envol, son appel du pied et ses prestations au Maroc pourraient bien attirer l’attention. D’autant que le sélectionneur des Eléphants Emerse Faé l’a installé dans son onze de départ depuis le troisième match de la phase de groupes contre le Gabon (3-2), lorsque Chris Inao Oulaï avait été élu homme du match.
Derniers commentaires

OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

L'année dernière avec le Réal,il est pas mauvais mauvais mais il est quand même loin de Ronaldo

Nuamah pas pressé de rejouer avec l'OL

Il Faudrait Recruter un ailier droit y’en a aucun dans effectif on est obliger Jouer avec Karabec qui n’a pas du tout profil un ailier et Nuamah Faut oublier ça fait presque un ans blessure on revient pas en boulet canon après un ans sur le flanc

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

L olympique américa foot ball club.

OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

Tu l'as vue jouer en vrai ou à l'entraînement ? Quand tu vois la popularité du joueur au Brésil et sur les réseaux sociaux, c'est qu'il doit probablement avoir qqchose d'un futur grand Tous les anciens grands joeurs vont finir par se faire rattraper

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

Ce club est rendu bien bas pour pleurer pour le trophée des champions...alors qu ils ont rien gagner l annee d avant. Pathétique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

