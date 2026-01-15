PSG : Un titre perdu et Luis Enrique s'agace

Quelques jours après l'élimination du PSG en Coupe de France, Luis Enrique était remonté contre ceux qui doutent du niveau général de son équipe, notamment en marge des matchs importants à venir.

L'élimination du Paris Saint-Germain en Coupe de France est indéniablement la première grosse surprise du football français en 2026. Face au Paris FC, qu'il avait pourtant battu quelques jours plus tôt en Ligue 1 , le tenant du titre a fait preuve d'un gros manque de précision et n'a pas su rattraper le retard pris par des voisins parisiens plus réalistes. Quelques jours plus tard, Luis Enrique a déjà digéré cette défaite, qu'il considère néanmoins toujours comme étant imméritée.

En conférence de presse d'avant-match en marge de la réception de Lille, l'entraineur parisien est apparu très remonté à cause des critiques envers le niveau de son équipe suite à l'élimination. Des critiques liées à l'inquiétude face au calendrier redoutable qui attend le PSG.

Paris Saint Germain Ligue 1 # 2 D V V V N Ligue 1 Matchs 17 V Victoire 12 M Match nul 3 D Défaite 2 Buts Marqués 37 Buts Encaissés 15 Matchs Récents Tout afficher 12 janvier 2026 à 21:10 Coupe de France Paris Saint Germain 0 — 1 Match terminé Paris 04 janvier 2026 à 20:45 Ligue 1 Paris Saint Germain 2 — 1 Match terminé Paris Meilleurs Joueurs Tout afficher 87 . J. Gonçalves Neves Portugal • Âge 21 • Milieu Matchs 10 Buts 5 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 29 . B. Barcola France • Âge 23 • Attaquant Matchs 14 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Luis Enrique ne comprend pas les critiques

« Des doutes sur le niveau de mon équipe ? Vraiment ? Je pense que non. Si vous avez des doutes, allez ! Je peux accepter que des personnes doutent de l'équipe mais je ne peux pas comprendre pourquoi. Quel est le problème ? Vous pensez qu'on va gagner tous les matchs et tous les trophées ? C'est le football. Il faut valoriser ce qu'on a fait. Je n'ai aucun doute de qui nous sommes ni de la façon dont nous voulons jouer. On va jouer contre une vraie équipe, Lille, demain. Tous les matchs contre eux ont toujours été difficiles. Nous voulons montrer que nous sommes la même équipe que l'année dernière et au début de saison, dans la manière de gérer chaque match », a lâché Luis Enrique avec énergie.